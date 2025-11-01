台大萬聖節出現超多「盧媽媽」！大學姐揭盧秀燕「惹怒台大人」原因

昨日萬聖節，台大校園出現大量扮成「盧媽媽」的學生。（圖擷自threads，網友授權提供）

台中市長盧秀燕日前出席中爵士音樂節，在台上打鼓時因燈光關係，讓「音樂節」宛如「靈異節目」，「盧媽媽打鼓」也因此成為今年網路上最火爆的迷因之一。昨日萬聖節，台大校園出現大量扮成「盧媽媽」的學生，讓不少網友好奇台大生的怨念何來？一名台大「大學姐」解釋，台大附近的幾間名店，都含有豬肉成分，如今台中爆發非洲豬瘟，「奪走基本人權」的盧秀燕根本「罪該萬史（死）」。

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，疫調狀況百出，台中市府的作為飽受外界質疑。一名台大畢業的「學姐」在Threads上發文解釋原因。她說，對台大生來說，當不知道吃什麼的時候，「藍家割包」和「李記水餃」就是最基本的選擇，另外在冬天時，「藍家四神湯」對生理期的女生太重要，「所以奪走人權的盧秀燕最該萬史」。

她笑稱，今天打開Threads就看到這麼多盧媽媽，「謝謝學弟妹們療癒了我」。在留言處，她也表示「奪走藍家割包和李記水餃的仇恨，台大生會記得的」、「寫完之後又想吃了，盧秀燕還我豬！」

文章下方，網友也紛紛留言表示：「好棒的台大生，讓我們悶很久的台中人解了一口氣」、「還我台灣豬+1」、「好想吃藍家呀！嗚嗚」、「原來Lumama出現在台大有這次意涵」、「惹誰不惹，偏偏惹全台灣人，還惹到台大學生的割包水餃，那可命脈、生存依賴」。

