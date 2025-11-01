為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭麗文批司法追殺罷免連署造假案 民進黨：睜眼說瞎話

    2025/11/01 14:55 記者陳政宇／台北報導
    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    屏東地檢署偵結民進黨立委伍麗華罷免連署造假案，起訴國民黨立委許宇甄、盧縣一等9人，國民黨新任主席鄭麗文今（1日）抨擊司法追殺。對此，民進黨反批，鄭睜眼說瞎話、顛倒黑白，呼籲停止攻擊司法、新舊黨主席都該向國人道歉。

    民進黨發言人吳崢今指出，這已非單一個案，嚴重踐踏民主法治與選舉制度的公信，國民黨至今不願承認錯誤，新舊主席都應向國人道歉。

    吳崢說，這並非單一事件，而是國民黨長期以來的結構性問題。今年上半年，基隆市民政處長張淵翔為了幫國民黨黨部主委衝罷免連署，違法入侵戶政系統盜取個資，最後遭判刑。如今屏東案再度曝光，凸顯藍營的政治文化根深蒂固、病入骨髓。

    此外，吳崢也批評，鄭麗文今天在全代會高喊要讓國民黨成為「獅群」、重建善與正義，卻在造假案爆發當天，反而指控司法「追殺黨工」，企圖以攻擊司法轉移造假的事實，睜眼說瞎話、顛倒黑白，有如她曾辯稱「普丁不是獨裁者」一般荒謬。

    吳崢強調，國民黨迄今仍未對連署造假與個資外洩事件向國人道歉，連黨中央幹部都牽涉其中，新舊任主席都無法置身事外。他呼籲，鄭麗文不要再讓政黨顏色與親中濾鏡蒙蔽雙眼，停止護短、停止自欺，若仍執迷不悟，只會讓國民黨繼續失信於民，為社會輿論所不容。

