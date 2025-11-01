鄭麗文喊「開創百年兩岸和平」 葉耀元：簽和平協議喪權辱國？

國民黨1日召開第22屆第1次全國代表大會，新任黨主席鄭麗文宣誓就職後，隨即發表就職演說。（記者塗建榮攝）

國民黨今日召開第22屆第1次全國代表大會，新任黨主席鄭麗文率領全體第22屆黨代表宣誓就職後，隨即發表就職演說，她除了期許全黨要成為「獅群」。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元向鄭麗文提出3個質問。

鄭麗文率領全體第22屆黨代表宣誓就職後，隨即發表就職演說，期許全黨要成為「獅群」，讓台灣重現善與正義，代表台灣的價值，還交付全體黨代表一個重要使命，也就是未來4年任期中，每個人都要找到100位老朋友或新朋友加入國民黨，幫助國民黨可以增加20萬名黨員，未來再增加200萬、400萬，最後獲得全台灣多數的支持。

葉耀元在臉書PO文表示，捍衛民主自由？認為俄羅斯普廷不是獨裁政權的人，他不是很確定鄭麗文是否能捍衛民主自由，因為她可能連民主自由的定義是什麼都不清楚；創造經濟奇蹟？先不要提民進黨執政的時候經濟表現比馬英九時期好得多這件事，你有看過已開發經濟體還能搞什麼經濟奇蹟的嗎？不要騙人民好嗎？開創百年兩岸和平？國民黨執政的話，我都不是很確定台灣的主權可以撐多久了，哪來的百年？如果你是說簽訂什麼鬼和平協議的那種和平，我想那基本上跟賣台沒什麼兩樣，都是喪權辱國而已。

