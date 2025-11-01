再抱怨北所「假日餐」！陳佩琪稱柯文哲「吃紅蘿蔔到快變兔子」

陳佩琪今日在臉書發文表示，今天她卯足全力做了一頓豐盛的午餐，和柯文哲邊吃邊閒聊。（取自陳佩琪臉書）

前台北市長柯文哲因京華城案，遭羈押近1年。柯文哲妻子陳佩琪今日再度發文抱怨柯文哲在台北看守所內的生活。她表示，柯文哲告訴她北所假日菜餚幾乎都是一根香腸、一塊雞肉，少有青菜，幾乎都是紅蘿蔔，「吃到都快變成兔子了」！

陳佩琪今日在臉書發文表示，今天她卯足全力做了一頓豐盛的午餐，和柯文哲邊吃邊閒聊，談及在北所的生活，她問柯文哲假日在裡面都吃什麼？柯文哲回答，幾乎都是一根香腸、一塊雞肉，很少有青菜，不知為什麼幾乎都吃紅蘿蔔，「吃到都快變成兔子了」。陳佩琪說，記得民眾黨曾有個可愛的幕僚，有天心血來潮送了一本「兔子品種圖鑑」給柯，他翻一翻沒興趣，一頁都沒看，所以結論是還好還沒變成兔子。

陳佩琪還說，柯文哲被關了一年，身體壞掉、全身是病，她正努力練英文，希望有天為柯文哲發聲讓全世界的人都看見民進黨政府是怎麼用司法的手段整肅在野黨和在野黨黨主席的。

另外，陳佩琪也表示，柯文哲正打算以看守所中生活為主題出書，上次她建議書名「我在獄中的364天」比較吸引人，獲得網友贊同，她也想到，過去柯曾經幫總統賴清德寫序，基於禮尚往來，要是「我在獄中的364天」完成，「也要請賴總統幫忙寫序喔。」

