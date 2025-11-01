獲頒北科大名譽博士 王世堅：人生最光榮的一天

北科大校長王錫福（右二）今日頒授名譽博士給總統府資政顏志發（右一）、立委王世堅（左二）、香港泰山企業董事長林添茂（左一）。（北科大提供）

國立台北科技大學今（1）日舉行114週年校慶，北科大校長王錫福代表頒授名譽博士給總統府資政顏志發、立委王世堅及香港泰山企業董事長林添茂，表彰他們對於校務發展、社會公益及公共服務等領域的卓越貢獻。王世堅說，今天是他最光榮的一天。

前總統蔡英文特地預錄影片，祝福北科大校運昌隆、人才輩出，同時稱許3位名譽博士以行動展現專業、責任與服務社會的精神，值得許多年輕人學習，她說，特別向北科大師生和校友致敬，「正因為各位的努力，在各行各業展現實力，讓北科大成為台灣產業競爭力的標誌。」她相信，北科大將繼續為台灣培育更多優秀人才，推動產業深耕台灣，走向世界。

王錫福致詞表示，因應時代需求，北科大近年新設AI、半導體、資安、太空、智慧鐵道等領域學制，成立前瞻技術研究總部，致力教學創新、國際合作，QS世界排名係全台唯一連續8年穩健進步的大學；8年來校內也先後規劃88項整建及新建工程，包括隆玉科技大樓新建等，希望帶給師生同仁最優質的學研環境，成為社區綠化、永續校園的標竿，善盡大學的社會責任。

王錫福也表示，近年來北科大成功爭取鄰近建啤校地、桃園航空城產學基地，感謝眾多校友與各方長官大力協助、默默付出，相信校地的拓展，能為學校未來百年發展奠下堅實的基礎，也期許腳踏實地的北科人，持續發揮「誠樸精勤」校訓精神，用專業服務社會，照亮社會上每一個需要的角落。

王世堅表示，今天是他從政20年來，最光榮的一天，他讀初中時到舊書攤買漫畫書和武俠小說，當時台北工專學生看的書是工程數學、流體力學，帶著夢想、憑藉智慧，希望努力創造未來，深受鼓勵與感動，獲得北科大名譽博士，寄望北科大學生們，接受學校教育訓練後，受人點滴，湧泉以報，未來進入社會，也要報答學校、報答國家，貢獻世界。

