    鄭麗文受《產經新聞》專訪 稱國防擴充是「不理性的投資」

    2025/11/01 15:08 即時新聞／綜合報導
    國民黨1日在台北舉行第22屆第1次全國代表大會，鄭麗文正式就任黨主席，向在場黨代表揮手致意。（記者廖振輝攝）

    中國國民黨新任主席鄭麗文於11月1日正式就任，日前接受《產經新聞》專訪時表示，儘管她主張兩岸應恢復交流、追求和解，但明確反對以「一國兩制」作為兩岸統一的方式。她強調，任何改變現狀的舉措都必須尊重2300萬台灣人民的意願，並駁斥中國介入選舉的指控，期望能與日本簽訂自由貿易協定（FTA）或經濟夥伴協定（EPA）。

    根據《產經新聞》報導，鄭麗文指出，「一國兩制」的主張在台灣完全不會得到支持，強調只要兩岸彼此懷有善意，就不會出現以武力逼迫統一的情況。她主張以「九二共識」作為兩岸互動的政治基礎，尋求和平與穩定的發展。

    針對民進黨政府推動的國防預算擴充計畫，鄭麗文批評這是「不理性的投資」，認為軍備競賽無法帶來和平。她指出，賴清德政府的對中政策讓台灣「完全將自主性與主導權交給美國」，導致區域局勢更加緊張。

    對於外界質疑中國介入國民黨主席選舉，鄭麗文回應稱「這是子虛烏有」，強調自己未感受到任何外部勢力干預選舉。

    在對外關係方面，鄭麗文表示高度重視與日本的關係，並希望推動台日自由貿易協定（FTA）及經濟夥伴協定（EPA），以促進雙邊經貿合作。

