GD登APEC獻唱、車銀優主持 林信義女兒林玟萱近距離感受「韓流」

我國APEC領袖代表林信義女兒林玟萱1日與媒體茶敘。（記者黃靖媗攝）

今年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議在南韓慶州舉行，為了凸顯K-POP產業，昨晚的經濟領袖晚宴特別邀請韓團BIGBANG的隊長GD（權志龍）在各國領袖前獻唱。我國領袖代表林信義女兒林玟萱今（1）日與媒體茶敘時分享，許多經濟領袖家屬都有拿出手機拍攝演出，他過去曾登記抽選GD的演唱會，但未抽中，昨日看完演出後有理解GD的風采。

經濟領袖代表家屬們昨日進行一系列的家屬行程，包含下午參訪佛國寺、宇洋美術館，以及晚上的經濟領袖晚宴。

林玟萱於媒體茶敘時表示，經濟領袖家屬們的話題都相對軟性，對於「要將該做的事留給該做的人」很有默契。她也分享，在與菲律賓總統夫人伊美黛交流時，伊美黛特別提到自己非常喜歡高雄，對高雄很有印象，也覺得臭豆腐很好吃。

談及昨晚的晚宴，林玟萱說，她知道GD很有名，也一直想一睹其風采，之前也有登記抽選GD的演唱會，但並未抽中，昨日看完演出後，有理解GD的風采，她在觀看時也有錄影。

林玟萱描述，GD昨天身著黑色衣物演出，許多經濟體領袖家屬們都有拿出手機拍攝演出，不過現場沒有尖叫聲；在晚宴開始前，領袖親屬也有先討論一下主持人車銀優與GD權志龍。

林玟萱昨日身穿綠色上衣、下身黑裙，她指出，衣服皆出自台灣品牌「夏姿」（SHIATZY CHEN），她此行從機場到活動，都儘量穿著台灣的服飾品牌，配飾則是已故母親留下來的首飾。

