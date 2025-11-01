賴清德主持台北艦成軍及首艘遠洋巡護船「西拉雅」號下水典禮

總統賴清德登上台北艦視導，向來賓揮手致意。（記者洪臣宏攝）

總統賴清德今（1）日出席海巡署嘉義級巡防艦第4艘台北艦成軍暨第一艘高緯度遠洋巡護船「西拉雅」（SIRAYA）號命名下水聯合典禮。他表示，面對中共的灰色地帶侵擾，台灣除強化自身防衛、深化與理念相近國家的海事合作外，也要強化國家數位及民生運作的韌性，期盼立法院不分黨派，支持「海纜七法」的修法，確保台灣在通訊、能源、民生及航運的穩定運作，也一起為海洋治理與國家安全貢獻力量，共同守護民主、自由與和平。

台船承造海洋委員會海巡署艦隊分署4000噸級巡防艦4艘暨高緯度遠洋巡護船6艘，由總統賴清德主持成軍及命名儀式，海委會主委管碧玲、台船董事長陳政宏、高雄市長陳其邁等人觀禮見證。

賴清德致詞時表示，嘉義級巡防艦第4艘「台北艦」成軍，捍衛海域的4艘4千噸級最大艦已經到齊，台灣第一艘高緯度遠洋巡護船命名及下水，這是海巡署新造艦船艇計畫的里程碑。

他說，近年來，台灣面臨的海域安全挑戰日益嚴峻，海巡署是國防安全體系中，連結國安、治安、平安的第一道防線，肩負防衛、執法、救援以及國際合作等多重工作，因此，在蔡英文前總統任內，分別在2018年和2022年都推動了10年為期的計畫，預計在2027年前打造各型巡防艦艇141艘，以及在2032年前籌建6艘高緯度遠洋巡護船。

他說，我們展現出政府持續推動「國艦國造」、「國防自主」的成果，也將提升台灣在海上執法、遠洋巡護、國際義務與人道救援的能量。他感謝台船，以世界一流的造船工藝為國家打造優質船艦；也要感謝所有海巡同仁不分晝夜堅守崗位，守護藍色海疆及國人的安全。

賴清德提及，除了提升防禦威脅的能力，也要預防風險，強化國家數位以及民生運作的韌性，因此，政府積極推動修正「海纜七法」，要讓海底電纜等關鍵基礎設施能夠有更完整的保護體系，打造可防可控的海域安全網，希望立法院能夠不分黨派，都能支持「海纜七法」的修法。

他說，第一艘高緯度遠洋巡護船是第一次以「原住民族」來命名，後續同系列的5艘巡護船船名也都會是台灣的原住民族群，這不僅僅落實憲法保障原住民身分認同權以及文化權，也承襲原住民族勇敢堅韌、守護家園的精神。

賴清德為高緯度遠洋巡護船「西拉雅號」頌命名詞及見證下水擲瓶儀式，管碧玲向總統呈獻「台北艦」船模，總統並登上「台北艦」視導駕駛臺、主甲板及醫療艙間，視察遠距醫療演練。

賴清德視導新建軍海巡艦艇。（總統府提供）

賴清德視察遠距醫療演練。（總統府提供）

賴清德聽取海巡人員簡報。（總統府提供）

