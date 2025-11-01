人沒來花送到！彰化縣長初選「眉角」曝 派系對決槓上地方實力

爭取民進黨彰化縣長提名的立委黃秀芳，今天成立競選辦公室，支持陳素月的前彰化縣長魏明谷人不到，但花送來了。（記者張聰秋攝）

民進黨彰化縣長初選戰火正式點燃了！距離年底確定提名人選只剩一個多月時間，目前黨內已有4人向黨中央繳交參選意願表，分別是立委黃秀芳、立委陳素月、彰化市長林世賢與前彰化市長邱建富。政壇普遍認為，正國會系力挺的黃秀芳與新潮流系支持的陳素月較佔上風，不過，林世賢、邱建富兩人雖無派系奧援，但選戰經驗豐富、基層實力雄厚，初選競爭白熱化。

歷任民進黨籍彰化縣長共3人，今天（1日）黃秀芳的競辦成立，3人之中就周清玉、翁金珠親自到場站台，唯獨，支持陳素月的新潮流系前縣長魏明谷本人未現身。不過，魏明谷仍以花籃致賀，花更被放在競辦入口處最顯眼的位置，引人聯想，也讓人誘出政治角力的「眉角」真是不少。

請繼續往下閱讀...

4位參選人中，最早成立競辦的是邱建富，黃秀芳緊接著今天在彰化市成立競選辦公室，外界解讀兩人相繼讓競辦掛牌，等於正式宣告初選戰開打，接下來，陳素月與林世賢的動態，也成為政壇關注焦點。

政壇人士指出，彰化縣非執政縣市，民調僅做內部參考，最後仍由黨主席、總統賴清德勾選勝出人選，不過，4人各有來頭，黃秀芳背後有正國會力挺，陳素月則握有新潮流的動員網絡；反觀林世賢、邱建富在派系上雖被視為孤軍奮戰，但兩人長年深耕地方，也會製造選舉話題，搶攻曝光與聲量，選戰經驗豐富，也非省油的燈，實力不容小覷。

政壇人士表示，提名最後結果如何讓未獲得提名的3人心服口服，避免因嫌隙而分裂，甚至扯後腿，考驗賴清德政治智慧。

前彰化縣長魏明谷以中小企業信用保證基金會董事長名義送上「旗開得勝」花籃，花放在競辦入口處。（記者張聰秋攝）

兩位前彰化縣長周清玉（左）、翁金珠（右）今天出席黃秀芳（中）爭取縣長提名的競辦成立會場。（記者張聰秋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法