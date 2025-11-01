為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭麗文批國防預算「太多了」 徐國勇示警：國無兵恆亡

    2025/11/01 13:54 記者陳政宇／台北報導
    民進黨秘書長徐國勇今天出席2025台北電器空調影音大展。（記者方賓照攝）

    民進黨秘書長徐國勇今天出席2025台北電器空調影音大展。（記者方賓照攝）

    國民黨主席鄭麗文近日接受《德國之聲》專訪，直指國防預算超過3%的GDP已經「太多了」，若兩岸和解就不需要把錢投資在軍備上。民進黨秘書長徐國勇今（1日）提醒，國無兵恆亡，國家如果沒有國防當後盾，和平就無從保證。

    徐國勇今天出席2025台北電器空調影音大展，會前受訪被詢及鄭麗文相關說法。徐指出，鄭麗文主張要刪掉、減少國防預算，國民黨說要保護台灣，又要把國防預算刪掉，「你怎麼保護呢？」

    徐國勇強調，國防預算所買的武器就是和平的保證，請大家要記得「國無兵恆亡」，國家如果沒有自我防衛的能力，那注定一定滅亡，這從中華的歷史非常清楚。

    徐國勇說，台灣就是台灣，各國的文化都要借鏡，台灣有日本、荷蘭、西班牙、英國、美國的文化，中華文化也是台灣文化的一部分；國家如果沒有國防當後盾，和平無從保證，希望給國民黨了解，也希望國民黨能夠支持國防預算。

    民進黨秘書長徐國勇1日應邀出席「2025 台北電器空調影音大展」，參觀參展商品並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

    民進黨秘書長徐國勇1日應邀出席「2025 台北電器空調影音大展」，參觀參展商品並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

