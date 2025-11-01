禁社群「 負面情緒」 中共新整治對象：「演算法」

中共要求「微博」、「抖音」及「小紅書」等社群媒體接受後台演算法的檢查。「演算法」成為新的整治對象。（路透資料照）

中國因經濟情勢不佳導致社會瀰漫不滿，我軍方智庫國防安全研究院學者劉姝廷在一篇「中共整治負面情緒反映治理的失靈」文章中指出，針對引發或加劇負面情緒的網路言論，中共已要求「微博」、「抖音」及「小紅書」等社群媒體刪除相關內容，接受後台演算法的檢查。「演算法」成為新的整治對象。

文章提到，2025年初，中共網信辦發布年度整治重點，將「惡意挑動負面情緒」列入其中。中共擴大整治情緒的範圍與對象，指向更廣泛的負面情緒，持續打壓中國社會憤怒與怨恨的情感，更著手抑制人民對現實生活的感受與反應，包括焦慮與沮喪等消極面向的情緒。

請繼續往下閱讀...

不過，作者指出，中共無法解決民眾負面情緒背後的社會問題，其整治情緒的具體作為僅能體現於更嚴密的輿論控制。中共一向將不同意見的政治言論與經濟評論視為審查對象、封鎖重大社會事件相關的討論。此次中共聲稱要建立「負面情緒內容清單」，將民眾恐慌與焦慮的心思，甚至是「厭世、躺平」等心境，皆貼上負面情緒的違法標籤。

文章強調，負面情緒並不會因為中共的言論審查而消失不見。當中共無法面對社會情緒的根源，其整治成效僅能仰賴技術層次的突破。在中共威權政治的脈絡下，透過蒐集人民的使用行為（如按讚、評論、分享內容、使用時長和發文時間），掌握民眾個人心理的數據。熱門搜索關鍵字和熱門話題排行榜已被中共視為輿論引導的工具。

作者提醒，這類機制運作的核心為演算法，在習近平「用主流價值導向駕馭算法」政策口號下，中共近年立法實施各式干預措施，如建立社群媒體演算法註冊系統，檢查與規範演算法運作機制等，「微信」演算法就曾被揭露提高配合中共宣傳貼文的觸及率，吸引網紅主動呼應中共的統戰用字，如「統一」、「兩岸一家親」等詞彙，以此衝高網路流量。隨著中共強化對演算法的控制，其介入社群媒體後台，管控社會情緒與引導輿論的行跡也將日益明顯。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法