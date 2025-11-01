鄭麗文喊重建台灣新秩序 徐國勇轟：以假冒真推翻國際三觀

民進黨秘書長徐國勇今天出席2025台北電器空調影音大展。（記者方賓照攝）

國民黨今（1日）召開第22屆第1次全國代表大會，新任黨主席鄭麗文強調，國民黨要成為「獅群」，重建新的民主秩序、善與正義。民進黨秘書長徐國勇則質疑，所謂「新秩序」是什麼？鄭麗文稱俄羅斯總統普廷不是獨裁者，大言不嚴地以假民主冒真、推翻國際三觀。

徐國勇今天出席2025台北電器空調影音大展，會前受訪被詢及鄭麗文相關說法。徐質疑，鄭麗文所謂的新秩序是指什麼？台灣就是台灣，台灣和中國互不隸屬。

徐國勇說，全世界都知道普廷是獨裁者，每一個自由民主的國家都這麼講，而鄭麗文在接受《德國之聲》專訪時，竟然說普廷不是獨裁者，這推翻了國際的三觀。

對於鄭麗文稱普廷有經過選舉，徐國勇反問，北韓以前有選舉，百分之百投票、百分之百當選、百分之百的得票率，而台灣在威權時代，蔣介石也有選舉，得票率是99%，請問這是選舉嗎？這是假民主、假自由、假選舉。

徐國勇批評，鄭麗文用假的東西來冒真，來仿冒是真的，還大言不慚地講出來，這是國人要的嗎？呼籲鄭應該講清楚。

