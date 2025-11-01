拚民進黨彰化縣長提名 黃秀芳設競辦駁「內定說」：若真內定就不用提名

爭取民進黨彰化縣長提名的立委黃秀芳，今在彰化市成立縣長初選競選辦公室。（記者張聰秋攝）

爭取民進黨彰化縣長提名的立委黃秀芳，今天（1日）在彰化市成立競選辦公室，面對黨內已有4人遞交參選意願書，黃秀芳表示，「兄弟爬山，各自努力」，初選就是君子之爭，她相信黨中央會依公平、公正、公開機制協調與徵詢，她也反駁「內定說」傳聞，若真內定就不會走提名程序。

競辦設在彰化市建國東路上，兼任競辦總幹事的立委陳秀寳，還有前縣長周清玉、翁金珠，以及國策顧問賴博司、國策顧問何黎星、國策顧問陳永昌、彰化縣議會民進黨團總召李俊諭等人共同揭牌，場面熱鬧。

黃秀芳說，彰化正面臨人口流失、高齡化、就業與產業轉型等問題，若當選要整合在地彰化力，活絡產業、推動綠能與減碳，讓年輕人願意留下、長輩生活有保障。

被問及初選黨內競爭問題，黃秀芳說，目前局勢就像「兄弟爬山，各自努力」無論最後是誰代表民進黨參選彰化縣長，她相信大家都會團結一致，一起打贏這場選戰。

對於傳聞初選只是形式、做樣子，黃秀芳表示，如果真有內定，就不需要再走提名程序，內定絕非事實。黨中央已經明確表示，會以公平、公正、公開的方式進行初選。

4人當中最早成立競辦的是前彰化市長邱建富，今天是黃秀芳，彰化市長林世賢批評為「偷跑、搶跑」的行為，黃秀芳反駁說，這不是偷跑！每一位想參選縣長、議員或其他公職的人，都希望能早點準備、爭取更多民眾的幫忙，她的原服務處空間有限，無法容納太多鄉親與幹部，所以才另外找了地方，方便大家聚集討論、協助籌備。只是提供一個更大的空間，讓有心協助的朋友一起努力，而她也相信大家都是在既有的規範內準備，把初選當作大選來打，目標是贏得人民的支持。

2022年黃秀芳首度參選縣長失利，這次，爭取捲土重來，黃秀芳指出，上次她在選前三、四個月才被徵召，那時候要跑遍整個彰化縣，時間真的很不夠。這次就不一樣了，她有過完整大選的經驗，也清楚知道民眾的期待，這次她更積極，也更有準備，希望能獲得縣民支持，代表民進黨參選2026年彰化縣長，讓彰化更進步、更有改變。

揭牌儀式熱鬧，宣告民進黨彰化縣長初選角力戰開打了。（記者張聰秋攝）

兩位前彰化縣長翁金珠（右4）、周清玉（右5）等貴賓今共同揭牌，為立委黃秀芳（右6）相挺。（記者張聰秋攝）

現場準備了100多個椅子坐滿，支持者行動相挺。（記者張聰秋攝）

爭取彰化縣長提名的立委黃秀芳今在彰化市成立競選辦公室，場面熱鬧。（記者張聰秋攝）

立委王義川（右起）、前縣長翁金珠、周清玉，推薦黃秀芳（左2）再戰縣長，讓彰化更好。（記者張聰秋攝）

