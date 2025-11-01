吳音寧接年薪600萬台肥董座 羅智強：最高薪實習董事長

國民黨立委羅智強。（資料照）

針對行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接任台肥年薪600萬董事長，引發各界議論。國民黨立委羅智強今受訪諷刺，吳音寧過去在北農的表現是最高薪實習生，現在去當最高薪實習董事長，蠻符合民進黨用人的標準。

羅智強表示，「肥水必落音寧田」，就這麼回事，反正民進黨綠營得道，雞犬升天、酬庸人事，已經不是一朝一夕了。吳音寧過去在北農的表現，真的是最高薪實習生，現在去當最高薪實習董事長，蠻符合民進黨用人的標準。

請繼續往下閱讀...

國民黨立委牛煦庭表示，民進黨的用人是什麼樣的風格，我們敬表尊重，但這麼重大的一個人事調動，當然應該要可受公評。就他所知，這個要下台的台肥的董事長是環工的博士，請問新上任的董座具不具備有足夠的專業，能不能很好的擘劃公司的願景，如果沒有辦法有好的說法和做出好的成績，那恐怕就只是民進黨酬庸肥貓的又一例證。

牛煦庭表示，他目前為止看不出來賴清德的用人跟前總統蔡英文時代的用人有什麼樣特別的分別，難道是因為2026的選舉近了，為了擺平各派系之間的利益糾葛，就開始不顧原則的到處任用嗎？相信社會大眾自有公斷。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法