    首頁 > 政治

    基隆青年電動機車將喊停 議員批缺乏規劃「喊得大聲、收得倉促」

    2025/11/01 12:41 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市公益青年就業電動機車補助，明年將喊停。（記者盧賢秀攝）

    基隆市公益青年就業電動機車補助，明年將喊停。（記者盧賢秀攝）

    基隆市長謝國樑最重要的政見「公益青年就業電動機車」補助案，實施3年送出了2萬4千輛電動機車，不到原先規劃送出5萬台的一半，申請到今年12月，明年將喊停。市議員批喊得很大聲卻倉促收場，顯然就缺乏財政規劃。

    基隆公益青年就業電動機車補助案當初引起相當多爭議，謝國樑認為不會影響施政，堅持發放免費電動機車還有0資費。市議員吳驊珈等人關心電動機車補助案還做得下去嗎？謝國樑坦承受《財劃法》影響，只申請到年底，明年忍痛暫停了，未來若有更多預算，市府會恢復相關申請。

    環保局長馬仲豪表示，市府因為財政拮据，幾經考量，明年總預算中未再編列電動機車補助，不會影響到先前申請含有電池月租補助的民眾，預估到年底總共補助2萬4千輛。

    民進黨市議員張顥瀚表示，編了12.7億元公帑，市區空污、交通擁擠與停車問題並未實際改善，電動機車政策看似風光，實際上卻與城市發展效益脫節。

    無黨籍市議員陳冠羽認為，政策設計從一開始就缺乏財政規劃，政策中止完全暴露謝國樑市府施政的短視與欠缺長遠藍圖。「喊得大聲、收得倉促」恐將成為這項政策的最後評價。補助政策不應成為基隆低碳轉型的唯一手段，青年需要的，是有長期承諾與持續規劃的政府與政策。

    國民黨市議員韓世昱表示，青年電動機車補助案對許多年輕人有很大的幫助，也符合中央政府「淨零碳排」既有政策，卻因為中央政府變更補助科目影響財源，讓這政策無法繼續下去，實在非常可惜。

    市府3年前風光推出公益青年就業電動機車補助方案，現卻默默喊停。（資料照）

    市府3年前風光推出公益青年就業電動機車補助方案，現卻默默喊停。（資料照）

