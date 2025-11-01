有意問鼎彰化縣長寶座！ 柯呈枋先過「簑衣引水人」這關

柯呈枋擔任「簑衣引水人」，他頭頂牲禮，下到八堡圳，帶領跑水隊伍，走過圳水，順成完成引水任務。（記者顏宏駿攝）

彰縣府參議柯呈枋，表達參選縣長的決心，常被外界忽略的他，上週受訪強調自己「一直在路上」。今天彰化跑水節登場，柯呈枋擔任「簑衣引水人」，他頭頂牲禮，下到八堡圳，帶領跑水隊伍，走過圳水，順成完成引水任務，能否「遇水則發」，好運上身，受外界矚目。

「簑衣引水人」是跑水儀式的靈魂人物，他走在隊伍最前頭，全程穿著簑衣，頭頂牲禮，帶領眾人進入八堡圳涉水、跑水，角色吃重，堪稱體力大考驗。前年因為現場溫度高達30度，扛責的文化局副局長吳文昇走到後半段已經氣喘吁吁，臉色蒼白，他竭盡全力，撐完到最後，讓整個活動順利落幕。

去年由參議馬英傑擔下重任，今年改由同為參議的柯呈枋擔綱，今天的溫度約25度，是歷年來最涼爽的天氣，柯呈枋頭頂牲禮，小心翼翼地下到水圳，走完全程約30分鐘，他已滿身大汗，來到終點，縣長王惠美還貼心地問他，還可以嗎？他說，自己懷抱著感恩的心，擔任引水人的工作，也很榮幸，有這個機緣為「林先生」服務。

「引水人」是跑水儀式的靈魂人物，早年都是由「羅漢腳」擔任，地方傳說，過了這關「黃金萬兩」，因此想娶妻、發財的人都想參加！民間有一說，遇水則發，但早年要將水從閘門引進新圳道，因水流控制不易，經常發生跑水者被大水沖走的悲劇，因此傳出，跑得過，黃金萬兩，跑不過，棺材一口，後來此儀式逐漸式微。

1995年彰化縣府為提振觀光，首度由官方接辦「跑水節」，一般都由地方的壯丁、勇腳擔任「引水人」，因為過程非常耗費體力，萬一牲禮沒頂好，掉落下來，那是惡兆，當時都由年輕力壯的男丁擔任。

2008年發生「火燒簑衣引水人」的意外事件，當時地方無人敢上場接替，時任文化局長的林田富緊急代打，沒想到林田富此後一路升到副縣長。今柯呈枋有意問鼎縣長寶座，如今順利完成引水人任務，是否能時來運轉，倍受各界矚目。

柯呈枋擔任「簑衣引水人」，他頭頂牲禮，下到八堡圳，帶領跑水隊伍，走過圳水，順成完成引水任務。（記者顏宏駿攝）

縣長王惠美、立委陳素月都下到水圳，完成跑水儀式。（記者顏宏駿攝）

