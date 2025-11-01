捲黃國昌狗仔風波《菱傳媒》停刊 社長向讀者致歉 ：不得不說再見

《菱傳媒》社長陳申青昨日發信給讀者告別。（圖擷取自菱傳媒官網）

民眾黨主席黃國昌被爆組狗仔集團跟拍國內政治人物，並勾結《中央社》前記者謝幸恩，與《菱傳媒》社長陳申青合作做成「爆料」新聞，《菱傳媒》先前宣布停刊，大股東台鋼集團決定結束經營，《菱傳媒》社長陳申青昨日發信給讀者告別。

陳申青社長給《菱傳媒》讀者好友信全文

敬愛的《菱傳媒》好友：

今天寄給您的是《菱傳媒》向您告別的信，我們從2021年11月22日創刊，如今將滿4年，卻不得不和您說再見！

1400多個日子來，我們除了每天不間斷發當天即時新聞外，還有很多的獨家內幕新聞、調查報導。我們出了9期紙本調查特刊，兩本書《菱近詐騙》、《菱視未來--台灣100大政治領袖聲望調查報告》。《菱近詐騙》完整記錄我們記者群，挺進中南半島詐騙園區，深入台灣人被騙去最多的柬埔寨、泰國、寮國、緬甸等四國，是台灣媒體首次進入並且辛苦採訪調查的故事。我們希望它永遠流傳下去，讓下一代知道，為調查報導不顧生命危險、努力不懈的記者群是誰？

這3年又342個日子來，我們曾經深入台灣西部縣市調查風電的爭議；記者也透過各種管道調查，中國早已花了20多年在對台灣媒體統戰了；我們也深入分析目前是台灣政壇主力的民進黨新潮流派系如何崛起、培養人才，還有藍軍的最大領袖雲林張家如何培育網軍；《菱傳媒》也製作未來事件簿，幫大家洞燭先機。這些都是《菱傳媒》每季紙本調查特刊紀錄報導的重要環節，與台灣社會脈動息息相關。

此外，《菱傳媒》網路民調也是很精準，2022年底九合一選舉，我們在投票前10天提出八都封關民調預測，預估值與開票結果接近，當選人完全一致。2024年總統大選，《菱傳媒》的民調也是全台各民調機構最準確的。我們不到四年，就已經在變化多端的政治民調圈內站穩腳步了。

不僅如此，《菱傳媒》每一年調查製作的台灣各縣市長施政滿意度，陸續在《菱傳媒》官網及特刊上發布，因為精準可信，各媒體也多有跟進報導。其中，從未發布過的19縣市社會感知滿意度調查，《菱傳媒》第八期紙本特刊也獨家公布，讓您了解台灣頭到台灣尾的首長們努力後真正的成績。這期間，政媒圈總有人不斷提到《菱》。

《菱傳媒》在2021年創刊一年後就率先獨家推出全台各縣市政見體檢，本來希望在2026年年底可以檢視全台灣各縣市長的施政承諾結果，可惜這願望沒有辦法完成。但我們等待，也期待有人接續相傳。

有您一路走來的大力支持，《菱傳媒》專業中立的原則才能堅持；我們只問是非、不問立場的態度和行動，也才能得到肯定。《菱傳媒》在2025年9月30日停止發稿，同仁上班到10月30日，3年又342個日子中，謝謝您給我們那麼多的鞭策，我們銘記在心。我們每篇文章都禁得起檢驗，不會被打倒，希望《菱傳媒》專業、獨立、中立的精神價值可以再延續，我們後會有期，再見傳媒。

我個人要為這次《菱傳媒》停刊，向大家致歉，也感謝《菱傳媒》團隊將近四年不辭辛勞的付出，並再次感恩您的支持與勉勵。

《菱傳媒》社長

陳申青敬上

2025年10月31日

