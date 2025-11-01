為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    侯友宜、盧秀燕都缺席...... 國民黨全代會地方首長出席稀稀落落

    2025/11/01 12:31 記者施曉光／台北報導
    國民黨今日上午召開第22屆第1次全國代表大會，新黨魁鄭麗文正式走馬上任。（記者廖振輝攝）

    國民黨今日上午召開第22屆第1次全國代表大會，新黨魁鄭麗文正式走馬上任，但藍營執政的地方首長出席狀況卻稀稀落落，只有地主台北市長蔣萬安、嘉義市長黃敏惠、新竹縣長楊文科、台東縣長饒慶鈴與會；對此，鄭麗文在全代會後受訪表示，外界不需要做太多聯想，今天沒有出席的縣市長昨天都已經跟她通過電話，她也能理解這些地方首長有繁忙的政務要處理。

    鄭麗文：請外界不需要做太多聯想

    鄭麗文強調，大家的心都是相同、連在一起的，國民黨永遠會做這些地方首長的堅實後盾，她也要感謝這些縣市首長開出亮麗的執政成績單，他們的成績單就是國民黨的成績，而且大家的溝通完全沒有問題。

    立委牛煦庭、新北議員江怡臻將任發言人

    此外，鄭麗文也證實，新的國民黨發言人已確定延攬國民黨立委牛煦庭、新北市議員江怡臻出任，但她也強調，未來還有一些人事安排，都會在下週一對外正式公布。

    鄭麗文表示，今日全代會現場氣氛非常感性，她相信在國民黨的世代傳承過程中，包括今日出席的前總統馬英九等歷任黨主席，過去陪伴國民黨度過風風雨雨的年代，大家曾經光榮，也一起走過最黑暗、陰冷的谷底，但今天大家的心情都是熱情膨湃、士氣高昂，她希望大家能延續今天的士氣與決心，一起走出康莊大道。

    國民黨今日召開全代會，新黨魁鄭麗文正式走馬上任，但藍營執政的地方首長出席狀況卻稀稀落落，只有地主台北市長蔣萬安（見圖）、嘉義市長黃敏惠、新竹縣長楊文科和台東縣長饒慶鈴與會。（記者廖振輝攝）

