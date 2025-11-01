鄭麗文接受德國之聲專訪瞎扯 黃帝穎酸：出盡洋相世界丟臉

鄭麗文。（記者廖振輝攝）

國民黨主席當選人鄭麗文近日接受外媒《德國之聲》專訪，鄭與記者鄒宗翰展開一段激烈交鋒。對此，律師黃帝穎解釋俄羅斯入侵烏克蘭領土後，聯合國大會、國際法庭祭出的應對措施，並譴責「鄭麗文出盡洋相世界丟臉」、「鄭是毫無國際觀的法盲」。

黃帝穎昨於臉書發文提及，「鄭麗文出盡洋相世界丟臉」，德國之聲記者提到，歐洲人已經認清，戰爭會爆發能夠決定的是俄國總統普廷這一位獨裁者，但鄭麗文槓上記者回「我完全不這麼認為」，並宣稱「普廷並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，讓國際媒體驚訝回應「你這是開啟了一個新的國際理論」。

「鄭麗文對抗聯合國141國，比慈禧義和團更荒唐」，黃帝穎接著說，聯合國大會在2022年以壓倒性票數141國通過決議，譴責俄羅斯侵略烏克蘭，要求普廷無條件撤軍。聯合國141國譴責俄羅斯侵略烏克蘭，凸顯鄭麗文一人對抗聯合國141國譴責普廷侵略的國際共識，顯見鄭麗文出盡洋相，簡直國際笑話！比慈禧義和團對抗八國聯軍更荒唐！

黃帝穎直指「鄭麗文是毫無國際觀的法盲」，2023年3月17日，國際刑事法院發佈針對普廷逮捕令，俄羅斯侵略烏克蘭的殘暴犯行，已經國際法院裁判，鄭麗文瞎扯普廷是民主領袖，顯然是毫無國際觀的法盲，世界丟臉！

網友看到貼文後相繼留言，有人說「北七，以後笑話更多」、「很顛欸！她以為她在菜市場跟人討價還價嗎？」、「解讀犀利，論證嚴謹，讚！」、「她親共，故意說給阿共聽」。

