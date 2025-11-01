全代會前見宋濤 蕭旭岑：鄭麗文上任後兩黨恢復馬英九時期交往

國民黨副主席蕭旭岑表示，除了確立國民黨與大陸能重新展開新的一頁，鄭主席上任之後，兩黨會更加的恢復過去馬英九總統時期的交往。（記者廖振輝攝）

國民黨新任主席鄭麗文日前表示，不排除與中國國家主席習近平主席碰面，而鄭麗文任命的副主席蕭旭岑才剛與中國國台辦主任宋濤會面。蕭旭岑今天出席國民黨全代會，被問及是否有談到「鄭習會」，蕭旭岑表示，除了確立國民黨與大陸能重新展開新的一頁；鄭主席上任之後，兩黨會更加的恢復過去馬英九總統時期的交往。

蕭旭岑表示，他與宋濤在天津的會面最重要的是確立國民黨跟大陸能夠重新展開新的一頁。鄭主席上任之後，兩黨的交流、交往，會更加的恢復過去馬英九總統時期，希望能夠達到兩岸更加交流，人員更加往來。

對於未來是否要負責兩岸交流的工作，蕭旭岑表示，鄭主席指派跟委任的工作，不管是青年、文化、兩岸、教育，他一定全力以赴，因為他是馬英九基金會執行長出身，相關只要適合的主席指派他都會全力以赴。

