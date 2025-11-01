幕後》鄭麗文贏得國民黨主席 中共解放軍「這部隊」介選模式曝光

中國解放軍信息支援部隊2024年4月舉行成立大會。（圖取自中國官方網站）

國民黨主席選舉日前在黨內大老趙少康指控「遭中共境外勢力介選」的爭議聲中落幕，最終由前立委鄭麗文當選。國安人士證實，安全體系早在2024總統大選期間就已鎖定中方利用AI生成大量影音、操作社群帳號的模式，來源正是中共軍方「信息支援部隊」；這次國民黨主席選戰中，相關操作更加「精緻化」，並轉入YouTube、TikTok（國際版抖音）、臉書社群與LINE封閉群組擴散。

國安官員指出，2024總統大選期間即發現中方以AI大量製播「蔡英文密使」等系列影片，經查證，源頭來自中共解放軍信息支援部隊，而非中國國台辦層級可直接指揮的單位，「層級比台辦還要高」。當時判定仍屬「實驗性質」，但此次國民黨主席選舉的操作明顯成熟，用頻道「養粉」、敘事鋪陳與發布節奏更具系統性。

在YouTube方面，國安單位掌握大量近期新設頻道，採用AI虛擬主播或真人AI生成內容，甚至「連鄭麗文本人都被AI生成拿來做影片」。而頻道成立時間高度集中於國民黨初選作業期，初選原訂時間為9月1日至5日，最終登記為9月15日至19日，期間頻道建立與內容改版同步加速，「推估同一單位操控、同一套腳本批次產製」。

前述官員說，這些頻道初期內容多為「台灣正面故事」、命理開運、娛樂八卦、甚至帶有反串台灣價值的說法，目的在「養頻台、累積觸及」。到了9月9日後，與鄭麗文相關的內容開始大量湧現；9月底後每日約半數內容與鄭麗文相關，10月8日至17日更出現發布高峰。直到10月11日郝龍斌揭露疑似中共網軍介入後，相關頻道開始大規模下架政治內容，僅保留生活、八卦類影片，「看起來就是在洗掉政治色彩」。

TikTok部分，國安單位同樣發現大量「免洗帳號」同步上線，影片廣泛使用簡體中文，帳號名稱甚至直接以「鄭麗文」為名。這些帳號除在平台散布外，也擴散至LINE的封閉群組。

更引人注意的是，國安單位比對發布節奏，發現對方團隊奉行中國「996工作制」，即每日上午9時至晚間9時、每週工作6天，週六休息期間幾乎無影片上架，與中國大陸工作文化高度吻合。

官員強調，相關行動並非台辦系統單獨行動，「是更高層、更重要單位指揮」。目前已觀察到這批帳號近期有刪除、變換內容或轉向推廣其他政治人物的跡象。國安系統將持續掌握趨勢與樣態，避免境外勢力藉AI與社群滲透手段干擾民主程序。

國民黨新任黨主席鄭麗文。（記者廖振輝攝）

