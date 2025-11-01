高呼「國民黨不是給人隨便欺負」鄭麗文送花給涉罷免偽造連署案黨工

新任黨主席鄭麗文送花給涉罷免連署造假案被起訴的黨工。（記者廖振輝攝）

國民黨今日上午召開第22屆第1次全國代表大會，全場會議持續進行到中午結束。在閉會典禮前，新任黨主席鄭麗文先親送花朵給在今年大罷免期間因偽冒連署案遭受波及的黨工、黨員，藉此表達力挺之意。鄭麗文說，國民黨不是給人隨便欺負的，看到黨工的眼淚，讓她很不捨，未來她會做保護黨工、黨員的最大後盾，幫他們討回公道，絕不會讓大家委屈孤單，她並帶領大家高喊「國民黨加油」口號。

在主持閉會典禮時，鄭麗文帶領所有與會人員宣讀「黨員守則」，並在致詞時指出，她會繼承國民黨總理孫中山的遺志，讓偉大的火炬繼續照亮全中華民國。

鄭麗文表示，今年是孫中山逝世100週年，但總理遺志尚未完成，她期許所有黨代表與自己在重大歷史時刻，一起推動歷史巨輪，避免台灣向下沉淪，並遠離兩岸戰火，把歷史往和平、繁榮與光明的方向推動。

鄭麗文還說，所有黨代表都要把吃苦當吃補，歡喜做、甘願受，只要為人民、和平以及下一代的幸福努力，相信天公伯會疼惜大家，並且等到國民黨重新成為中華民國的領導者，帶領中華民國向人類和平做出劃時代貢獻，讓人類文明開創更高峰，兩岸區域繁榮。

