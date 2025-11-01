預算還沒審！徐榛蔚提前公告65歲免繳健保費 議員痛批藐視議會

花蓮縣府27日公告，明年元旦起65歲健保費免繳，被議員批預算未審先公告，程序不正義更藐視縣議會。（楊華美提供）

任期剩最後一年多的花蓮縣長徐榛蔚，昨在議會施政報告時所宣布的「115年啟動新政策」項目，被議員發現社會福利欄位的老人健保費補助提前於65歲辦理，引發議員憤怒，議員楊華美痛批，這筆預算尚未經過縣議會審核通過，徐榛蔚逕自列入施政報告，完全藐視議會，網友見大量的社福加碼政策，大呼「窮花蓮統御術」來了，花蓮人就吃這套。

議員楊華美今批評，花蓮縣政府27日發文公告，修正｢花蓮縣府辦理老人全民健保自付保險費補助作業規定」部分規定，明年1月1日生效，這筆預算尚未經過議會審議，縣府竟已提前公告，甚至已搶先通知里長要進行說明，還寫明「115年1月要發」，縣府作法不只是程序不正義，更是赤裸裸地藐視議會。

事實上花蓮縣府這種搶先發布新政策，實際上預算卻尚未經過議會審議，並非第一次發生，包括前年增加重陽禮金金額下修到65歲每人600元，也是提前公布，民進黨胡仁順就批評，就是藐視、甩鍋給議會，要是議會沒有過就可以直接怪罪是縣議會擋預算，明年又是選舉年，用意明顯。

縣長徐榛蔚昨在花蓮縣議會施政報告時，抨擊中央「一手給錢、一手扣錢」，明年花蓮縣普通統籌款淨增加148.4億元，原本預計的161億，中央最後只給這麼多，加上原本的70.5億元，115年（2026年）統籌款金額218.9億元；但扣除掉9月13日行政院要求地方自辦項目102億元（0-6歲國家一起養、營養午餐及身障低收入、污水下水道及河川，水校水電費、提升道路品質）以及明年度計畫型補助款的地方配合款10.9億元後，僅剩約35.5億元。

徐榛蔚強調「財劃法通過，縣府及各鄉鎮的統籌款都增加了」，其中包括老人裝假牙補助從原本只限中低收入，擴大到65歲以上長輩；老人健保補助原只有85歲以上免繳，提前在65歲就有免繳資格，其他包括重陽禮金、敬老鐵路補助、教師節紀念品、公共友善托育獎勵金最高可到5000元等等，社福政策擴大實施範圍及金額共計14項。

