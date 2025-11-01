為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨台北市長人選從政資歷不要太嫩！ 顏擇雅：「這位」條件比檯面上那幾位還好

    2025/11/01 13:20 即時新聞／綜合報導
    壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。（資料照）

    壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。（資料照）

    地方選舉明年登場，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農昨（10月31日）壓線至民進黨中央黨部遞交意願表，爭取台北市長候選人提名。作家顏擇雅表示，希望民進黨派出來選台北市長的人選，是有行政經驗，幹練且有辯才，從政資歷不要太嫩的，她想在此提一個沒人提過的人選，就是海洋委員會主委管碧玲。

    顏擇雅在臉書PO文表示，希望民進黨派出來選台北市長的人選，是有行政經驗，幹練且有辯才，從政資歷不要太嫩的，民進黨應不能否認，台北市數十年來一直有一群對民進黨不離不棄的基層支持者。近日因為公館圓環，也不少中間選民看穿現任市長能力真的不佳。不管能不能勝選，派出一個條件好的候選人就是一個重要政黨對台北市民應該展現的基本尊重。

    顏擇雅指出，她想在此提一個沒人提過的人選，就是海洋委員會主委管碧玲。海巡署，也就是海底電纜被剪的事務，這兩年都歸她管，她是2022年陳時中競選團隊政策小組總召集人。當年陳時中被攻擊，第一個出來發言的都是她。台北市長選戰要怎麼打，她是有經驗的。

    顏擇雅續指，管碧玲曾任五屆立委，也是國立台北大學兼任副教授，在立院長期關注教育，跟教育界算熟悉。謝長廷現在人又在台灣。如果是管碧玲出來選，謝長廷應可提供很好的助力。

    顏擇雅直言，她跟管碧玲只是臉友，沒見過面，不算有交情。甚至不知她戶籍在哪裡，也不知她有哪些政敵。寫這篇，純粹只是覺得她條件比目前檯面上那幾位還要好，如此而已。

