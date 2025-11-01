高市早苗當面向習近平關切中國軍事活動 外交部：歡迎國際維護台海安全

外交部。（資料照）

日本首相高市早苗昨天（10/31）在韓國亞太經濟合作會議（APEC）期間與中國國家主席習近平舉行雙邊會談，會中強調台海和平穩定的重要性，並對中國在日本周邊頻繁軍事活動表達深刻擔憂。外交部長林佳龍今天（11/1）對於日本政府「言所當言」，持續向中表達關切台海安全的立場表達肯定與歡迎。

外交部強調，歡迎國際社會持續採取具體行動維護台海安全，今後台灣也將持續強化自我防衛能力與全社會防衛韌性，並與友盟緊密合作，攜手確保台灣及印太區域的自由開放與和平繁榮。

請繼續往下閱讀...

這是高市早苗上任首相後，首次舉行的日中峰會，高市在會中強調台海和平穩定對日本及國際社會至為重要，並就東海情勢及中國在日本周邊頻繁進行軍事活動表達深刻憂慮，要求中方妥善處理。

外交部今天發布新聞稿，部長林佳龍對於日本政府「言所當言」，向中國持續關切台海安全的立場表達肯定與歡迎。

外交部指出，近年日中舉行會談時日方多次直接表達高度關切台海及區域安全，包括2024年11月APEC會議期間的「日中領袖會談」、12月北京「日中外長會談」、今年3月東京「日中外長會談」及7月東協外長會議期間的「日中外長會談」等，均展現堅定支持台海和平的一貫立場。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法