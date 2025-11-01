邱臣遠以零負債為施政亮點 竹市議員楊玲宜諷有錢不會用

新竹市代理市長邱臣遠昨在市議會施政報告，以零負債做為施政亮點，市議員楊玲宜諷市府有錢不會運用規劃，是執政無能最佳範例。（照片取自楊玲宜臉書）

新竹市代理市長邱臣遠昨在市議會施政報告，除在議會再度上演不給議員提問局面，邱臣遠更以零負債做為施政亮點，對此，市議員楊玲宜諷竹市因財劃法修正，多了213億預算，但市府不會運用規畫，拿來還債，是執政無能的最佳範例，也感嘆首長無能對城市沒有想法又不會規畫，難怪施政滿意度總是吊車尾。

她說，市府115年總預算歲入467億元，其中統籌分配款增加213億元，邱臣遠所做的施政報告是照本宣科說明例行性業務細項報告，不見重大基礎建設與亮點，還喊出零負債的漂亮口號，真相是，竹市府多了中央超過213億元的大禮包，卻因無法消化預算，只好喊零負債，將多的歲入全數還債。一個沒有願景的城市，要如何逐年進步打造宜居城市，更何況號稱「台灣矽谷」的新竹科技城。

她說，早在財劃法通過前，竹市府這3年（112-114年）已透過歲出賸餘還債超過68億元，卻未還稅於民。如今財劃法增加超過百億，竹市歲入與歲出相減後的賸餘經費高達30億，就算比照中央，普發現金1人1萬、還稅於民，竹市財源都綽綽有餘。荒謬的是，邱臣遠拋出要照顧未領有安老津貼長輩，明年要編一次性愛老津貼，卻設限需設籍10年以上、年滿65歲長輩才能領，問題是設籍不到10年的長輩是多數族群，市府不僅誠意不足、更是欺騙長輩。

她認為，與其喊出看得到用不到的社福政策，不如思考放寬安老津貼的設籍年限、取消排富。再者即使普發現金每人1萬、放寬安老津貼條件約需24.8億元，市府仍有142億元，不管是慈雲空橋、新竹輕軌、大車站計畫、智慧站牌全面更新，公托中心或增設運動中心，市府皆可直接規劃執行。

