高雄市長民進黨內初選「破百」 4綠委週末假日衝刺

距離民進黨高雄市長黨內初選不到百日，4位綠委全力衝刺，有人辦造勢大會、有人與市長陳其邁同框，把握最後兩個多月爭取更多支持，藍營也緊盯綠營初選動態，作為選戰策略調整參考。

民進黨中常會上月中旬敲定台南市、高雄市及嘉義縣初選提名選務工作日程，12月22至明年1月4日為政見會，預計明年1月12至17日進行黨內初選民調、1月21日公告提名名單，距初選不到百日，4位有意投入高雄市長黨內初選的立委全力衝刺。

正國會大咖近日力挺立委林岱樺的發文引發議論，也讓林岱樺今晚在高雄岡山的造勢大會引起矚目，儘管幾位大咖相繼表態不上台，林岱樺團隊仍維持自身節奏，依既定規劃舉辦活動。

立委邱議瑩今上午安排青年願景、高雄新未來座談會，邀青年喝咖啡聊未來，下午參加高雄眷村嘉年華、晚上則投入2025高雄萬聖節活動，跟大家一起搞怪。

立委許智傑今上午出席「台北艦成軍暨高緯度遠洋巡護船第1艘命名下水聯合典禮」，接續前往小港重陽敬老活動向長輩致意，下午到晚上還有多場地方行程。

立委賴瑞隆今下午在苓雅區舉辦「來呦、隆作伙」地方說明會（前金、新興、苓雅場），邀請范世平教授、立委郭國文、高市議長康裕成與在地資深議員郭建盟助講。

國民黨立委柯志恩今天也很忙碌，陸續奔赴小港區公所重陽敬老活動、南國文化嘉年華開幕典禮、高雄眷村嘉年華開幕、高市台東縣同鄉會會員大會、燕巢區興聖宮平安宴等。

