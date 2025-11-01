北市府爆霸凌！ 體育局機要如「地下局長」 身障公務員遭咆哮恐慌發作

台北市體育局機要秘書陳志鴻被指控霸凌，體育局稱近期無接獲霸凌情事。（擷取自Google Maps）

體育局︰近期未接獲霸凌情事

台北市政府爆職場霸凌！台北市體育局機要秘書陳志鴻，被爆料經常濫權行事宛若「地下局長」，且情緒控管不佳，經常莫名暴怒，還以情緒性發言凌辱科長，甚至曾有一名有身心障礙的基層公務員遭到其咆哮後恐慌發作，不久後就調離體育局。知情人士指出，陳志鴻實際上並無督導職權，卻督導全局，內部許多人員都有怨懟。體育局表示，近期未接獲霸凌情事。

本報接獲爆料，指陳志鴻僅是約聘人員，並無管理職權，卻屢濫權行事，且經常暴怒以情緒性發言凌辱局內諸多科長、專員等幹部，甚至連第一線承辦人員也頻頻遭到辱罵，這已是嚴重職場霸凌，情況延續數年之久。

請繼續往下閱讀...

也有承辦人受不了陳志鴻屢屢以惡劣態度刁難工作，因此憤而拒絕再承接相關業務；爆料也指，陳志鴻經常未先釐清事情始末，就對科長們以極度惡劣口吻質問批評，令許多科長大為不滿，認為陳志鴻踐踏專業、踐踏局內中階幹部的人格，而陳還經常對外批評某某科室很廢、某某主管擺爛等。

此外，他甚至曾經與體育局委外廠商發生口角、譏諷，令廠商大為光火，將體育局列為拒絕往來戶，只怕再遇上陳志鴻，這也讓權管科室夾在中間裡外不是人。

陳志鴻大包大覽作風，被局內議論宛如「地下局長」，基層所有陳報事項通通都要知會，拿著雞毛當令箭，讓局內烏煙瘴氣，卻因其後台硬，沒人敢得罪，更不敢透過體制內管道申訴，嚴重影響一線公務員士氣。

知情人士直言，陳志鴻對於府方的交辦事項，即便內容不合理也總是照單全收，強硬要求基層使命必達，也不會將基層面臨的困境向府方反映，只顧自己的官位，說白了就是非常善於向上管理。

體育局回應，經查本局近期尚無接獲同仁反映該秘書有職場霸凌情事，而近期人事異動（離職）主要因部分職缺配合世壯運業務結束而未續聘，至於反映疑似霸凌情事，體育局會依規定進行處理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法