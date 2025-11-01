國民黨全代會通過副主席同意任命案及113年度決算案

國民黨今日召開第22屆第1次全國代表大會。（記者廖振輝攝）

國民黨今日召開第22屆第1次全國代表大會，在報告討論議程中，通過黨主席鄭麗文交付李乾龍、季麟連、張榮恭、蕭旭岑等副主席同意任命案，以及秘書長李乾龍、副秘書長兼組發會主委李哲華等人事案，隨後還通過前秘書長黃健庭所提書面黨務報告，以及立法院長韓國瑜所提書面立法院工作報告。

同時，國民黨全代會也通過該黨113年度決算書表案及財產目錄。根據資料顯示，該黨去年股利收入6億3056萬9209元，但受黨產會處分不得收取而如數提列損失外，實質收入5億6370萬1324元，實質支出5億3885萬8814元，餘絀2484萬2510元﹔113年度期初累計餘絀為負19億1089萬9239元，受前期損益調整1087萬8884元，併計入本期餘絀後，期末累積餘絀為負18億7517萬7845元。

在資產部分，國民黨黨產總額為237億3815萬2698元，但因受黨產會處分限制，用途資產計231億7375萬800元，約97.62%，實際可運用非限制性資產僅有5億6440萬1898元。

國民黨的負債總額為21億2016萬9338元，含短期借款3000萬元，流動負債20億9016萬9338元，主要為應付退職金。

有關國民黨所屬的基金淨值，國民黨指出，總額雖為234億9316萬1205元，但黨營事業基金220億餘元受黨產會處分所有權命移轉國有的司法訴訟案，該黨上訴三審敗訴，如果確定移轉，將使該黨遭受重大損失。

立法院長韓國瑜在立法工作書面報告中指出，過去1年台灣面對許多重大挑戰，因為水患風災而受創嚴重的花蓮光復鄉以及中南部鄉下仍然處在艱難困苦的重建過程，雖然股市已經漲破2萬8000點，但月薪不到3萬1000元的大量低薪勞工超過120萬人，更別說那些被光電板占用破壞的山林良田、被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷，被大罷免撕裂的台灣社會，被去中化激化的戰爭機率，被意識形態拖累的能源政策，以及被關稅談判有可能會犧牲的台灣未來，這些無形壓力都是大家看不見，但卻是一旦潰堤就足以讓整個台灣滅頂的隱形堰塞湖。

韓國瑜說，立法院新會期重中之重的法案，就是通過丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例及特別預算，在國民黨團幹部及全體立委不分黨派的共同努力之下迅速完成三讀，用以推動災區各項復原重建工作，深具意義。

韓國瑜並表示，面對執政傲慢無能、不受民意監督的賴政府，國民黨團仍將結合在野力量堅守立場發揮最大監督制衡力量，全力贏回執政，讓國家重新邁步向前，再創台灣奇蹟。

