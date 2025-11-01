鄭麗文接KMT主席盼全黨成「獅群」 要求黨代表各找100人入黨

國民黨新任黨主席鄭麗文。（記者廖振輝攝）

國民黨今日召開第22屆第1次全國代表大會，新任黨主席鄭麗文率領全體第22屆黨代表宣誓就職後，隨即發表就職演說，她除了期許全黨要成為「獅群」，讓台灣重現善與正義，代表台灣的價值，還交付全體黨代表一個重要使命，也就是未來4年任期中，每個人都要找到100位老朋友或新朋友加入國民黨，幫助國民黨可以增加20萬名黨員，未來再增加200萬、400萬，最後獲得全台灣多數的支持。

國民黨今日新舊主席交接儀式，先安排由原國民黨副主席連勝文致送主席當選證書給鄭麗文，然後原主席朱立倫與鄭麗文進行印信交接，並在前黨主席吳伯雄的監誓下，鄭麗文率領全體第22屆黨代表宣誓就職。

鄭麗文表示，這是一個最壞的時代，台海兵凶戰危，過去遵守奉行創造經濟奇蹟的經貿遊戲規則正在變化當中，而且除了外部挑戰，在台灣內部民進黨長期執政的結果，目前的主政者正在一點一點的侵蝕台灣的民主法治社會，蔑視國會多數規則，並掌握媒體造謠、抹黑，製造對立，執政黨甚至以司法做為打擊異己的工具，導致台灣民主岌岌可危，台灣隨時可能爆發戰爭，台灣的「護國神山」可能快速被搬空、掏空。

鄭麗文說，國民黨在這個時代，要振衰起敝、撥亂反正，肩上任務何其沉重，而且今天的國民黨可謂傷痕累累，許多黨工背負官司，遭受民進黨的追殺，昨天才有2名黨工剛交保，還有黨務一級主管被起訴，但國民黨會愈挫愈勇，打斷手骨顛鬥勇，未來她將組織一個司法正義律師團，並籌措千萬基金，全力支援遭到司法追殺的黨員與黨工，絕不讓他們孤單，也絕不會被民進黨看輕，被軟土深掘。

鄭麗文指出，現在台灣百業蕭條，前途黯淡，青年與勞工的未來在那裡？國民黨要把最壞的時代變成最好的時代，而且國民黨要繼續轉型變強，吸引所有的人才與年輕人的投入與認同，她一直把慈濟當成學習對象，因為慈濟是台灣在全世界最亮眼的名片，當選黨主席後她前往花蓮拜會慈濟上人，並告訴慈濟上人，「KMT」的「K」代表善良，「M」代表正念、「T」代表團隊，在國民黨內「眾生平等」，每一個黨員都是平等、不可或缺的，她希望未來的國民黨不但是台灣最重要、最大的政治團體，也是具有全台影響力的公益團體，要在台灣每一個社區協助弱勢，幫助人民。

鄭麗文表示，參選黨主席時她說過，要讓國民黨從「羊群」變成「獅群」，民進黨多年來讓台灣四分五裂，導致20、30年內耗空轉，台灣不能再向下沉淪，相信只有愛能勝過仇恨，只有善能打敗邪惡，國民黨要建立新秩序，照顧所有弱勢，讓台灣成為一個有公平正義的地方，所以國民黨會成為「獅群」，成為台灣的王者，讓台灣重現善與正義，未來每一個黨員都能代表台灣價值，絕非「青鳥」、「黑熊」與民進黨，這就是全黨要撥亂反正的使命。

鄭麗文還告訴在場所有黨代表，大家都是國民黨的代表，她希望黨代表要站出去，在台灣、全球每一個角落，把台灣的正能量、自由民主法制的包容精神，讓人民都能感受得到，她並交付所有黨代表一個重要使命，就是在未來4年任期中，每個人都要找到100位老朋友或新朋友加入國民黨，她相信這會比黨公職募款分攤金制度更有意義，並期許所有黨代表都要為黨辯護，成為黨的最佳傳聲筒與助選員，而且約2000位的黨代表要幫國民黨再增加20萬黨員，未來再增加200萬、400萬，最後獲得全台灣的多數支持。

