盧秀燕豬瘟防疫狂失分 台大生扮「盧媽媽」遊行 吳靜怡：淪為全國迷因

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，疫調狀況百出，市長盧秀燕頻遭外界批評，昨晚在台大校園更有許多學生戴上盧秀燕的面具，裝扮成「盧媽媽」，在社群引發熱議。媒體人吳靜怡直言，從舞台打鼓到豬瘟防疫，盧秀燕從「盧媽媽」到「靈異鼓手」的形象崩壞，淪為全國迷因的嘲諷對象，雖然「萬聖危機」看似輕鬆，實則隱藏著深刻的效應，可能影響她未來的政治布局。

吳靜怡在臉書發文指出，台大校園內的「盧媽媽」遊行餘波仍在社群媒體上發酵，大批年輕人戴著盧秀燕的面具，邊打鼓邊喊口號，還在幫忙宣傳「台中購物節」，諷刺她在台中爵士音樂節的詭異表演，以及豬瘟疫情處理的種種爭議。

吳靜怡直言，這不僅是場學生惡搞，更是台灣政治娛樂化的縮影，作為國民黨內呼聲最高的2028總統潛在參選人，盧秀燕正面臨一場前所未有的形象危機，從「媽媽市長」的溫暖形象，淪為全國迷因的嘲諷對象，這場「萬聖危機」看似輕鬆，實則隱藏著深刻的效應，可能影響她未來的政治布局。

吳靜怡表示，一週前盧秀燕還在台中爵士音樂節舞台上高舉鼓棒、微笑打鼓，象徵「城市有活力、媽媽有愛心」，然而短短幾天後，當非洲豬瘟確診、死亡豬隻從化製系統被追查出各種問題，「誤植獸醫、採樣延宕、廚餘亂倒、稽核怠慢」，這位「打鼓市長」忽然成了「失守市長」。

吳靜怡強調，從時間軸來看，豬場10月10日就出現大量死亡，13日照常出貨、14日台中市農業局查場卻未採樣，20日才緊急送檢，整整10天延誤，導致中央驗出病毒時，疫情已外溢。

吳靜怡分析，表演式政治與治理現實產生斷裂，台大校園內的「盧媽媽」遊行餘波仍在社群媒體上發酵，大批年輕人戴著盧秀燕的面具，邊打鼓邊喊口號，諷刺她在台中爵士音樂節的詭異表演，以及豬瘟疫情處理的種種爭議，反映出盧秀燕團隊在「危機管理鏈條」上的失能，領導的指令慢、團隊的責任模糊、執行的程序碎裂。

吳靜怡提到，國民黨近年來面臨內部轉型壓力，年輕世代對黨的傳統路線、兩岸立場和領導風格的不滿日益明顯，盧秀燕的形象滑坡事件，結合鄭麗文意外當選黨主席，不僅暴露黨內的權力真空，更像一記放大鏡，選前她喊「世代交替」，選後人事卻重用70歲以上的「老藍男」副主席，萬聖節嘲諷事件凸顯青年用幽默抗議老派政治，鄭麗文的親中言論則讓國民黨擔憂黨「左傾紅化」，可能加速青年票流向民進黨或民眾黨。

吳靜怡在文末強調，藍營的世代隔閡若不彌合，這場從盧秀燕滑坡到鄭麗文當選的轉變，年輕選民看在眼裡，一個打鼓作秀非洲防疫不足的市長、一個吼得太快說普丁不是獨裁者的主席！這不是世代更新，而是世代錯位。她也直言「國民黨不是輸在世代差距，而是輸在對時代的理解！」

