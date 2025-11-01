台大生扮「盧媽媽」遊行 周軒：政治人物最怕當你是個笑話

台大萬聖節盧媽媽大遊行，近百位戴盧媽媽面具。（翻攝自臉書）

台中一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，疫調狀況百出，台中市長盧秀燕頻遭外界批評，台大校園昨日晚上有許多學生戴上盧秀燕的面具，裝扮成「盧媽媽」，相關影像在社群平台曝光引矚目。對此，政治工作周軒表示，「政治人物最怕的是被笑。罵你還看你是個咖，笑你就當你是個笑話」。

周軒今日轉發一名網友貼文提到，「台大萬聖節盧媽媽大遊行，近百位戴盧媽媽面具同學齊喊：台中購物節加油」，影片可見，大量學生戴著盧秀燕面具、打著鼓大喊口號。

請繼續往下閱讀...

周軒坦言，「政治人物從來不怕被罵被幹譙，政治人物最怕的是被笑。罵你還看你是個咖，笑你就當你是個笑話。上一個被這樣對待的，就是2020年總統大選的國民黨候選人。如今盧秀燕已經步上後塵了。」

許多網友看到貼文後相繼留言，有人說「盧伙純青」、「豬瘟市長Lumama」、「當年韓國瑜被罷免不是因為他做的爛，是因為高雄人被笑選了他當市長，那個丟臉感比較難堪」、「在脆上還看到有人影印機卡紙，排除後印出盧媽媽鬼面具」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法