    首頁 > 政治

    中共立案通緝沈伯洋 他嗆「害怕的人才會一天到晚掛在嘴邊」

    2025/11/01 11:23 即時新聞／綜合報導
    沈伯洋。（資料照）

    沈伯洋。（資料照）

    中國重慶市公安局近期發布公告，針對我國立委沈伯洋以涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，隨後遭部分藍、白人士嗆「真的不怕嗎？」，對此沈伯洋表示，「藍白紅要不要再想一想你們要怎麼打我？在那邊一直說我是不是怕了？」請你們認清一個事實：「台灣國軍兄弟姐妹們也被中共懸賞」、「台灣司法人員也直接被中共刊登舉報」，這是現在進行式。

    沈伯洋昨發文表示，也就是說，你們恥笑我的內容，完全就是在恥笑這群為國家奮戰的國軍，以及在台灣制度下努力工作的公務員，因為越來越多「軍公教」進入了中國制裁範圍，接下來受害就是一般人民。

    沈伯洋坦言，如果你們要繼續，那就請大家幫忙藍白紅宣傳一下，看來台灣有那麼一群人，支持「保衛國家的人們被中共制裁」，而且還照三餐問候這些人有沒有害怕。「只有害怕這種事情的人，才會一天到晚把別人害不害怕掛在嘴邊」。

    據了解，中國重慶市公安局宣布對立委沈伯洋立案偵查，民進黨團10月31日在立法院院會提案發布聲明譴責中共跨境鎮壓，不過遭到藍白封殺。對此，民進黨團副幹事長范雲表示，國會應以國人的安全為優先，質問藍白為何不肯一起發聲？

    相關新聞請見︰

    國會聲明挺沈伯洋 藍反對、白推託》綠轟：與中共沆瀣一氣

