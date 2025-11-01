為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌被爆禿頭撥髮自證 沈榮欽：對醜聞閃躲卻刻意挑髮片回答

    2025/11/01 11:46 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（取自黃國昌辦公室提供影片）

    民眾黨主席黃國昌。（取自黃國昌辦公室提供影片）

    媒體人詹凌瑀昨接受訪問時表示，「黃國昌禿頭與戴髮片是事實」，黃國昌不肯面對自己的缺點。對此，黃國昌今天現場撥頭髮給媒體鑑定是「真髮」。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，整件事情最奇怪的不在於黃國昌突然在意貼髮片，而是他對政治跟監醜聞始終閃躲，卻刻意挑了戴髮片回答，黃國昌不僅侮辱了他的支持者的智商，也企圖傷害社會大眾對媒體的信任，將嚴肅的政治議題變成八卦時間。

    沈榮欽在臉書PO文表示，政治人物的外貌是否能被批評，並非單一的教條，還要看當事人的作為而定。如果一位政治人物鮮少提及外貌，又沒有不合時宜的打扮，外貌便不該成為被攻擊主題，但是如果一位政治人物喜歡強調外貌，那麼外貌遭到評論就屬正常。不能當政治人物以外貌獲益時被視為理所當然，但是一受到批評就大喊不公。

    沈榮欽指出，那麼黃國昌戴髮片是否應該受到公評呢？這裡的界線模糊是因為要視他的直播性質而定。黃國昌在直播中表示容貌堪比木村拓哉，自稱「俊俏的臉龐」等等，都是他主動提及容貌，企圖以容貌獲益。如果他的直播是不公開的私人性質，那麼無論他怎麼說，都是他的私事。但是如果他的直播是對不特定人公開，那麼他的外貌受到批評就不令人意外。

    沈榮欽續指，比這件事情更模糊的是算命，台灣某些電視節目喜歡找命理師公開為政治人物算命，像是周映君稱黃國昌的面貌為「鼠面」，雖然她說黃國昌善於背叛是事實，但是黃國昌的長相在命相中稱為「鼠面」，在一般人的印象中恐怕也是外貌批評。

    沈榮欽直言，不過整件事情最奇怪的不在於黃國昌突然在意貼髮片，而是他對政治跟監醜聞始終閃躲，卻刻意挑了戴髮片回答，黃國昌不僅侮辱了他的支持者的智商，也企圖傷害社會大眾對媒體的信任，將嚴肅的政治議題變成八卦時間。

