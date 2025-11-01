為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    評朱立倫、鄭麗文「一同兩不同」 翁達瑞：談「獨裁」都鬧了民主笑話

    2025/11/01 12:59 即時新聞／綜合報導
    翁達瑞發文稱，朱立倫（圖右）與鄭麗文（圖左）兩個人有「一同兩不同」，並指朱立倫與鄭麗文都鬧了民主笑話，但相比起朱立倫只在國內丟臉，鄭麗文則是丟臉到國外。（資料照）

    翁達瑞發文稱，朱立倫（圖右）與鄭麗文（圖左）兩個人有「一同兩不同」，並指朱立倫與鄭麗文都鬧了民主笑話，但相比起朱立倫只在國內丟臉，鄭麗文則是丟臉到國外。（資料照）

    國民黨今日舉行第22屆第1次全國代表大會，進行新舊任黨主席的交接，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）發文稱，朱立倫與鄭麗文兩個人有「一同兩不同」，並指朱立倫與鄭麗文都鬧了民主笑話，但相比起朱立倫只在國內丟臉，鄭麗文則是丟臉到國外。

    翁達瑞在臉書發文指出，國民黨的新、舊任主席今天交接：朱立倫下、鄭麗文上，對於朱鄭兩個人的異同，翁達瑞以「一同兩不同」進行描述。

    翁達瑞表示，朱立倫曾說賴清德獨裁，但鄭麗文則是說俄羅斯總統普廷不是獨裁。兩人對獨裁的定義完全相反，這是第一個不同。

    翁達瑞指出，賴清德是「真」民主選出的總統，普丁則是「假」民主選出的總統，但朱立倫與鄭麗文皆無視。翁達瑞認為，「缺乏基本民主素養是兩人的共同之處」。

    翁達瑞提到，雖然朱立倫與鄭麗文都鬧了民主笑話，但兩人還有另一個不同：朱立倫只在國內丟臉，鄭麗文則是丟臉到國外。

    先前針對全台大罷免，國民黨推動罷免民進黨民代涉幽靈、造假連署，案件遍佈全台，多名黨工遭到檢調調查及羈押，國民黨主席朱立倫卻批總統賴清德獨裁。新任國民黨主席鄭麗文近日接受外媒《德國之聲》專訪，在訪談中鄭指稱俄羅斯總統普廷不是獨裁者，而是經過民主選舉一票票產生的領袖，奇特說法引發外界議論。

