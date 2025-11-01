藍議員稱災民「民進黨精神遙控」張育萌：傅崐萁集團是花蓮最醜陋風景

國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

花蓮縣議會定期大會開議，國民黨花蓮縣議會黨團發言人議員吳建志竟語出驚人稱民進黨趁救災夥同側翼對災民「認知作戰」，災民昨天到立院抗議重建特別條例也是被「民進黨精神遙控」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，要多失去人性的政客，才會對瓦礫堆裡鏟土的災民說出這樣冷血的話？吳建志和傅崐萁集團，你們的嘴臉真的是花蓮最醜陋的風景。

張育萌在臉書PO文表示，簡直喪盡天良，傅崐萁集團再挖走300億，還罵在泥水裡找家的災民是「被民進黨精神遙控」——這些政客到底要多冷血？傅崐萁和鄭天財聯手的《重建條例》今天三讀通過，一個月前，這兩個人一個主張「爆破堰塞湖」，另一個說要「送工人去用鋤頭挖」，國民黨不演了。

原本只有200億特別預算三讀版本直接加碼到300億，地方政府直接寫「花蓮縣府」。鄉鎮公所想分到一點零頭，要看縣府臉色，300億很多嗎？花蓮縣政府今年預算全部加起來也只有320億。傅崐萁版《重建條例》三讀通過之後，等於花蓮縣府年度預算直接加倍，這還不包括《財劃法》修法後，花蓮縣府明年再從中央多挖走148億。

張育萌指出，徐榛蔚到花蓮縣議會，臉皮厚到在議會放將近8分鐘的救災影片，配上磅礴音樂，鬼扯自己第一時間就從韓國回台灣，結果又不小心說溜嘴，雖然災前兩天劉世芳就已經聯繫她，但徐榛蔚堅持要在22日早上跟韓方辦完「推介會」才飛回台灣，徐榛蔚說她晚上9點多進到應變中心，徐榛蔚等於自己承認，她踏進應變中心距離堰塞湖下沖、洪峰抵達，只有不到24小時，洪災來臨前，當天早上，徐榛蔚才在應變中心調度橡皮艇，一個姍姍來遲的指揮官，到底如何帶領縣民面對洪災？憑什麼從徐榛蔚的口中，還反問「國家對得起鄉親嗎？」

張育萌續指，最離譜的是，國民黨花蓮縣議會的黨團發言人吳建志竟然直接在議會殿堂，大言不慚說「民進黨持續對光復的災民發動認知作戰，刻意號召災民北上，到立法院抗議」、「把災民的認知當成遙控的對象，打擊在野，把災民的意識形態玩弄於股掌之間，如今成為民進黨精神遙控的對象」，到底在說什麼？議長張峻看不下去，直接回嗆「你講救災不分政黨，這很好，但你不要把災民當作頭腦有問題！我希望大家同鄉、同島、同縣一命，希望你注意你的言詞！」傅崐萁開座談會，吳建志就坐第一排啦！

張育萌分析，這種議員從來不為民喉舌，甘為傅氏集團擦脂抹粉、鞠躬哈腰，已經到匪夷所思的程度，部落災民在花蓮找不到縣長，連夜到立法院抗議，就是因為傅崐萁硬要在《重建條例》裡塞強迫遷村的條款！

張育萌直言，洪災一沖，家園都沒了，如果再不發聲，連族人都要被打散了。歷經這樣的浩劫，傅崐萁有從立法院會議室走幾步下樓，到群賢樓外看看災民嗎？沒有。連在光復鄉開座談會，災民都被警力擋在門外，不准進入，這是吳建志口中「被民進黨精神遙控的對象」？要多失去人性的政客，才會對瓦礫堆裡鏟土的災民，說出這樣冷血的話？

吳建志和傅崐萁集團，你們的嘴臉真的是花蓮最醜陋的風景。

