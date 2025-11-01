為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    幫腔鄭麗文 洪秀柱：普廷是否獨裁只有俄羅斯百姓清楚

    2025/11/01 09:24 記者施曉光／台北報導
    前國民黨主席洪秀柱強調普廷是否獨裁，只有俄羅斯百姓最清楚，而且普廷的行事作風也非該由外面的人評論。（記者塗建榮攝）

    前國民黨主席洪秀柱強調普廷是否獨裁，只有俄羅斯百姓最清楚，而且普廷的行事作風也非該由外面的人評論。（記者塗建榮攝）

    國民黨今日召開全代會，新主席鄭麗文將走馬上任。針對鄭麗文日前接受外媒「德國之聲」訪問宣稱，俄羅斯總統普廷不是獨裁者，引發社會議論，前國民黨主席洪秀柱出席全代會受訪時，先是批評「德國之聲」向來「不懷好意」，「他們是來辯論的，提出任何問題都有主觀意識存在」，並強調普廷是否獨裁，只有俄羅斯百姓最清楚，而且普廷的行事作風也非該由外面的人評論。

    洪秀柱強調，每一個國家都有不同的體制，只要能讓百姓安居樂業，就是好的制度，她質疑把西方民主制度完全帶到東方是否適合？而且每個國家的民情習慣都有自己的處理方式，只要百姓覺得好就是好，百姓覺得不好，就一定會被推翻。

    對於鄭麗文許多發言遭黨內外質疑，洪秀柱強調，她自己過去也「任謗」很多，擔任領導人就是要「任毀任謗」，鄭麗文未來的挑戰一定有，當然包括謗，但只要以理想目標勇往直前，就不會有問題，而且她相信以鄭麗文的智慧，一定可以做到。

    有關兩岸路線問題，洪指出，兩岸問題一直被說得太複雜，其實只要用兩岸人民關係條例與中華民國憲法處理即可，中華民國憲法就是一中憲法，中華民國與中華人民共和國主權重疊、治權分開，而且憲法規定要謀求未來統一，既然目標是統一，當然就要逐漸向統一邁進，所以她才主張兩岸要簽和平協議。

    洪秀柱還說，和平協議其實是在前國民黨主席連戰當年赴中破冰之旅與對岸訂下的「五大願景」之一，其中四大願景已經做到了，現在就只剩下和平協議未簽，而且目前兩岸關係只是停火而已，如果能簽和平協議，才是兩岸真正友好的開始。

    她強調，只要在對等尊嚴前提下，談出對兩岸百姓都好的協議，而且需要花時間來談，就按照中華民國憲法與兩岸人民關係條例看待這個問題其實不難，只是要看有沒有耐心與用心。

