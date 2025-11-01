白沙屯媽祖遶境 周軒諷民眾黨拿蘇巧慧飄帶拍照作圖

白沙屯拱天宮媽祖北上遶境，立委蘇巧慧也準備1萬條「粉紅飄帶」為香燈腳加油打氣。但政治工作周軒質疑，民眾黨的組織部副主任不僅拿巧慧的飄帶拍照，甚至黃國昌板橋區主任還拿來作圖。（圖擷自threads）

以「粉紅超跑」鑾轎聞名全台的白沙屯拱天宮媽祖，昨起連續3天北上到新北土城、板橋舉行祈安賜福贊境，立委蘇巧慧也準備1萬條「粉紅飄帶」為香燈腳加油打氣。但政治工作周軒質疑，民眾黨的組織部副主任不僅拿巧慧的飄帶拍照，甚至黃國昌板橋區主任還拿來作圖，讓他質疑「只會撿現成，揪烤肉只記得帶吐司？」

白沙屯拱天宮媽祖於10月31日起至11月2日，連續3天在新北土城、板橋舉行祈安賜福贊境，吸引許多熱情民眾到場迎接。

周軒在臉書發文指出，白沙屯媽祖來到新北贊境，為了幫香燈腳打氣，蘇巧慧委員也準備了限量「粉紅飄帶」，他質疑「民眾黨要共襄盛舉是沒關係啦，但堂堂組織部副主任拿巧慧的飄帶拍照，甚至黃國昌板橋區主任還拿來作圖，是要放生黃國昌了嗎？」

周軒也諷刺「還是民眾黨一貫的風格就是只會撿現成，揪烤肉只記得帶吐司？」、「順帶一提，黃國昌在白沙屯媽祖來新北的時候似乎正在跟外星人接觸」。

白沙屯拱天宮媽祖北上遶境，立委蘇巧慧也準備1萬條「粉紅飄帶」為香燈腳加油打氣。但政治工作周軒質疑，民眾黨的組織部副主任不僅拿巧慧的飄帶拍照，甚至黃國昌板橋區主任還拿來作圖。（圖擷自threads）

