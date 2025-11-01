鄭麗文稱普廷非獨裁者 曹興誠大驚：中了邪

今天將上任國民黨主席的鄭麗文接受「德國之聲」專訪談及烏俄戰爭，稱俄羅斯總統普廷不是獨裁者，引發譁然。（資料照）

今天將上任國民黨主席的鄭麗文接受「德國之聲」專訪談及烏俄戰爭，稱俄羅斯總統普廷不是獨裁者，引發譁然。前聯電董事長曹興誠今天在臉書貼出「給鄭麗文主席的一封公開信」，曹興誠指出，鄭聲稱「普丁不是獨裁者」，是背離常識的狡辯，他認為，鄭是中了邪。

曹興誠表示，鄭麗文以前是出名的獨派，現在為什麼會變成一個反民主、反人權的統派？身為現任國民黨主席，應該交待一下轉變的原因。不過看到「德國之聲」日前專訪的內容，已經找出了答案。

曹興誠指出，鄭麗文說「普丁不是獨裁者」，是背離常識的狡辯；說「同文、同種、同文化就應該變成同一國」也是胡扯，完全無視同民族多國家的事實。難道看不到美國脫離英國而獨立？難道主張新加坡也應該和中國統一？

曹興誠強調，一個人背離了自己的邏輯、常識、甚至良知，可稱為「中邪」。過去前總統蔣經國嚴禁國民黨員與中共「接觸、談判、妥協」，料想他深知，一旦國民黨與中共接觸，久而必定中邪，把說謊、施暴合理化，失去理性和人性。所以鄭麗文是中了邪。

曹興誠說，國民黨踐踏「主權在民」原則，一味「反台獨」，妨害台灣人正名制憲，並和中共頻繁接觸，結果是紛紛中邪；鄭麗文不過是其中之一。最近中共官媒竟然咒罵侯友宜、朱立倫、郝龍斌為「主張獨台的一丘之貉」；顯示中共有了鄭麗文這個激進派以後，已無耐心和那些「中華民國派」假意周旋，因為他們中邪程度沒有鄭麗文深。

曹興誠認為，成為國民黨中的「中共專寵」，可能鄭麗文會很開心；但看到毛澤東和習近平如何無情「清理」他們「提拔」過的人，我勸鄭麗文也別太得意。中共是無視人權、無法無天的，去為虎作倀，必定為虎反噬；這個下場，不會算命的人也能料到。

