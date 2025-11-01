服務升級！ 下屆高市議員選戰 4位「里長」力拚更上層樓

前鎮區明孝里長林浤澤。（翻攝臉書）

服務升級！下屆高市議員選戰累計已4位現任「里長」表態參選，有志更上層樓、服務更多鄉親的里長們全是男性，3位民進黨籍、1位國民黨籍。

高市議員選舉有11個一般選區、4個原住民選區，目前浮上檯面、有意競逐下屆議員的4位現任里長，分別出現在第六（旗津鼓山鹽埕、應選4席）、第八（前金新興苓雅、應選5席）、第九（鳳山、應選8席）、第十（前鎮小港、應選8席）等4個選區，綠營3位、藍營1位，全都是男性。

鹽埕區博愛里長林哲弘今年48歲、民進黨籍，專長數位創作；苓雅區仁正里長黃裕庭今年44歲、國民黨籍，曾任電子公司業務經理；鳳山區善美里長張育臺今年28歲、民進黨籍，今年剛取得高醫高齡長照研究所碩士；前鎮區明孝里長林浤澤今年31歲、民進黨籍，曾是飛盤國手。

地方認為，里長有選戰經驗、熟悉基層生態，如果平時經營有成，加上有足夠資源挹注，絕對會是現任議員的強力競爭對手；但如果紮根還不深就想往上跳，恐怕會摔得很慘。

苓雅區仁正里長黃裕庭。（翻攝臉書）

鳳山區善美里長張育臺。（翻攝臉書）

鹽埕區博愛里長林哲弘。（翻攝臉書）

