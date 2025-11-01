警察加班費比勞工基本時薪還低？ 行政院：持續研修相關津貼規定

民進黨立委楊曜向行政院提出書面質詢表示，初任基層員警的加班時薪僅為182元，低於勞工的基本時薪及加班費，建請行政院檢討警察超勤時薪數額。（資料照）

警察真辛苦，民進黨立委楊曜近日向行政院提出書面質詢表示，初任基層員警的加班時薪僅為182元，低於勞工的基本時薪及加班費，建請行政院檢討警察超勤時薪數額，對此，行政院書面回覆強調，警察是按月支薪，非按時計酬，且加班費屬上班時間以外執行職務補償，與按時計酬工資性質有別，並無低於基本工資。同時也已核定深夜危勞性津貼，未來亦將持續研修相關規定。

楊曜指出，基層員警排班時通常排定超過8小時勤務，但初任基層員警的加班時薪僅為182元，低於勞工的基本時薪及加班費，且另有超勤時數上限1萬9000元，若年輕員警要在加班上限的80小時中領滿1萬9000元，年資須累積到第14年時才能達成，嚴重影響人才招募及基層士氣。

行政院解釋，警察人員依「警察人員人事條例」進用，其所享權利、負擔義務及所受保障均與適用「勞動基準法」人員不同。警察人員係按月支薪，非按時計酬，且加班費屬上班時間以外執行職務補償，與按時計酬之工資性質有別。以初任警員職務為例，每月支領俸給約5萬3440元，含超勤加班費則約6萬8000元，遠高於2025年勞工基本工資2萬8590元，並無低於基本工資情事。

行政院說明，外勤警消人員每月超勤加班費業於2019年取消每人每月報支100小時上限限制。為兼顧保障外勤警消人員健康權及加班補償方式衡平性，內政部函報行政院提高超勤加班費上限，並於2023年1月4日核定超勤加班費月支上限由1萬7000元調高為1萬9000元。

此外，行政院指出，自2024年6月1日起，輪班輪休人員每日0時至6時於駐地外實際執行且無法休宿之勤務（不含督勤），每人每小時發給100元深夜危勞性津貼，以鼓舞員警工作士氣，未來亦將持續研修相關規定，照顧辛苦之警察同仁。

