APEC場邊》林信義會晤貝森特 談論在美投資、韌性供應鏈等議題

我國APEC領袖代表林信義會晤美國財政部長貝森特（Scott Bessent，中），討論科技政策、人才培育及供應鏈合作等議題。（法新社檔案照）

亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議今天揭幕，美國財政部稍早於社群媒體X發文說，財政部長貝森特（Scott Bessent）與我國APEC領袖代表林信義簡短談話，內容涉及韌性供應鏈與在美投資。

美國財政部在X平台發文說，貝森特以美國領袖代表身分在APEC場邊與我國代表林信義進行簡短對話，雙方談論議題涵蓋科技、韌性供應鏈、在美投資等領域。

APEC台灣代表團說明，林信義於APEC領袖會議（AELM）期間會晤美國財政部長貝森特，雙方討論科技政策、人才培育及供應鏈合作等議題，林信義向貝森特感謝川普政府持續為促進全球和平與繁榮所做的努力，同時也對美國長期支持雙邊夥伴關係表達感謝，強調此為印太地區穩定的重要支柱。

代表團指出，林信義也分享了「台灣模式」的投資經驗，強調台灣願與美國攜手合作，共創經濟繁榮。

Earlier today on the sidelines of @APEC, @SecScottBessent spoke briefly in his capacity as head of the United States’ delegation at APEC with Lin Hsin-i. They discussed items of mutual interest, including technology, resilient supply chains, and investments in the United States. — Treasury Department （@USTreasury） October 31, 2025

