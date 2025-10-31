為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中防長稱統一是「歷史大勢」外交部駁斥：台灣未來由台灣人決定

    2025/10/31 20:10 記者方瑋立／台北報導
    外交部發言人蕭光偉。（資料照，記者方瑋立攝）

    外交部發言人蕭光偉。（資料照，記者方瑋立攝）

    針對中國防長董軍與美防長赫格塞斯會面時，聲稱台海兩岸統一是「不可阻擋的歷史大勢」等謬論，我國外交部今（31）日嚴正重申，中華民國台灣主權獨立，與中華人民共和國互不隸屬，台灣未來由全體台灣人民共同決定，更是客觀事實與國際社會的廣泛共識，呼籲國際社會與民主台灣共維區域和平穩定，反對中國片面改變現狀的企圖。

    董軍今天與赫格塞斯會面時聲稱，台海兩岸統一是「不可阻擋的歷史大勢」，甚至要美方在台灣問題上要「謹言慎行」，「旗幟鮮明反對台獨」；赫格塞斯則在X社群強調，他重申印太地區力量平衡的重要性，並指出美國對中國在南海、台灣周邊及對印太地區美國盟友與夥伴所採取行動的關切。

    美防長：美國不尋求衝突 但將堅定捍衛自身利益

    赫格塞斯說，美國不尋求衝突，但將持續堅定捍衛自身利益，並確保具備必要能力在該區域做到這一點。

    針對董軍說法，外交部發言人蕭光偉今天向本報說，外交部嚴正駁斥中國國防部長董軍的謬論及恫嚇言語。

    外交部：台灣不隸屬中華人民共和國

    他強調，外交部嚴正重申，中華民國台灣主權獨立，與中華人民共和國互不隸屬，台灣的未來由全體台灣人民共同決定，更是客觀事實與國際社會的廣泛共識。

    蕭光偉指出，中方慣常施壓脅迫他國附和或接受其立場，凸顯其傲慢與霸權心態。外交部呼籲國際社會與民主台灣共同維護台海及區域的和平與穩定，反對中國片面改變現狀的企圖。

    相關原文請見：

