中防長稱統一是「歷史大勢」外交部駁斥：台灣未來由台灣人決定

針對中國防長董軍與美防長赫格塞斯會面時，聲稱台海兩岸統一是「不可阻擋的歷史大勢」等謬論，我國外交部今（31）日嚴正重申，中華民國台灣主權獨立，與中華人民共和國互不隸屬，台灣未來由全體台灣人民共同決定，更是客觀事實與國際社會的廣泛共識，呼籲國際社會與民主台灣共維區域和平穩定，反對中國片面改變現狀的企圖。

董軍今天與赫格塞斯會面時聲稱，台海兩岸統一是「不可阻擋的歷史大勢」，甚至要美方在台灣問題上要「謹言慎行」，「旗幟鮮明反對台獨」；赫格塞斯則在X社群強調，他重申印太地區力量平衡的重要性，並指出美國對中國在南海、台灣周邊及對印太地區美國盟友與夥伴所採取行動的關切。

美防長：美國不尋求衝突 但將堅定捍衛自身利益

赫格塞斯說，美國不尋求衝突，但將持續堅定捍衛自身利益，並確保具備必要能力在該區域做到這一點。

針對董軍說法，外交部發言人蕭光偉今天向本報說，外交部嚴正駁斥中國國防部長董軍的謬論及恫嚇言語。

外交部：台灣不隸屬中華人民共和國

他強調，外交部嚴正重申，中華民國台灣主權獨立，與中華人民共和國互不隸屬，台灣的未來由全體台灣人民共同決定，更是客觀事實與國際社會的廣泛共識。

蕭光偉指出，中方慣常施壓脅迫他國附和或接受其立場，凸顯其傲慢與霸權心態。外交部呼籲國際社會與民主台灣共同維護台海及區域的和平與穩定，反對中國片面改變現狀的企圖。

Today, I met with China’s Minister of National Defense Admiral Dong Jun on the sidelines of the ASEAN Defense Ministers Meeting Plus. It was a good and constructive meeting. I highlighted the importance of maintaining a balance of power in the Indo-Pacific and emphasized U.S.… pic.twitter.com/CcipIBWb4b — Secretary of War Pete Hegseth （@SecWar） October 31, 2025

