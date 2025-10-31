2026縣市長選舉民進黨戰況曝！彰化4搶1最激烈 9縣市竟掛零

民進黨布局2026縣市長選舉，非執政縣市發起參選意願登記，吳怡農今天到中央黨部遞交台北市長參選意願表。（記者田裕華攝）

民進黨布局2026縣市長選舉，非執政縣市發起參選意願登記，今（31）日下午5點截止。據了解，高達9個縣市面臨無人請纓，而北北桃三都各有1人報名，戰況最激烈的當屬彰化縣、共有4人遞表競逐，民進黨選對會預計11月5日開會討論。

民進黨近期密集盤點全台戰力，選對會拍板，提名徵詢作業將採「雙管齊下」，一方面由有志者向中央黨部表達參選意願，另方面則由選對會成員主動展開覓才。

民進黨中央日前發函13個縣市黨部，針對非執政的直轄市長、縣市長選舉部分，訂定參選意願表達期限，在10月31日下午5點前，有意參選者可以填寫參選意願表，送到中央黨部。

據指出，完成意願登記的，包括今天壓線遞表參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，立委蘇巧慧要選新北市長，前立委彭紹瑾要選桃園市長。彰化縣競爭最為激烈，包括立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富等4人送交參選意願表。

不過，包括基隆市、南投縣、雲林縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、花蓮縣、金門縣及連江縣等9個縣市，在截止前仍無人請纓。

黨內人士說明，組織部將彙整所有收到的意願表，送交選對會成員參酌使用，而選對會預計於11月5日召開會議，進一步討論提名人選布局。

