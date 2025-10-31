求職詐騙頻傳 羅文嘉：台人赴中失蹤今年已132件

海基會祕書長羅文嘉今（31）日在例行記者會表示，今年1月至今海基會已接獲132件國人赴中國後失聯的陳情案件。（資料照，海基會提供）

國人在中國涉詐騙事件頻傳，海基會祕書長羅文嘉今（31）日在例行記者會表示，今年1月至今海基會已接獲132件國人赴中國後失聯的陳情案件，目前已確認行蹤的有55件，其中就有22件是因涉騙被拘留，比例甚高。

羅文嘉透露，海基會在接到家屬陳情時，他們經常表示不知道家人為何前往中國，有人說被騙過去，也有人說去做生意。他呼籲民眾，千萬不要輕易相信到中國或東南亞的短期、高薪工作機會。

請繼續往下閱讀...

針對中國國台辦日前稱，海基會對中國沒有宗教自由的說法是「抹黑汙衊」，羅文嘉表示，據海基會統計近年來共有14件國人涉宗教因素在中國境內被限制人身自由的案子，其中有11件國人至今仍在中國境內遭限制人身自由。

羅文嘉強調，他非常正式且嚴肅的請國台辦回應，到底有沒有抓這些人、抓了多久、什麼時候放回來，給台灣的家屬真正明確的答案。

對於國台辦所謂「奉行宗教信仰自由政策，依法管理宗教事務」，羅文嘉指出，依據中國的宗教管理相關法規，對宗教行為只有高強度、高密度的管制和管理，根本沒有宗教自由可言。

羅文嘉分析，這些法規對宗教的管控非常全面，包含意識型態、人員、場所、宗教活動、網路行為等，不僅規範中國人民，也規範外國人士。如果違反相關法令，還可能被追究刑事責任。

羅文嘉強調，中國對宗教的打壓，不僅限於一貫道，包括基督教、天主教、伊蘭教、佛教，在近兩年內都有各種遭打壓的案例，例如牧師及宗教人員被拘捕、嚴查「家庭教會」活動、拆除教堂十字架、將清真寺圓頂改為漢式風格、出版官方宗教讀物做為指定教材、強制僧侶離開寺院進入寄宿學校、限制未成年人參與宗教活動等。從這些案例都可看出，中國所謂的「依法管理宗教事務」，實際上即為打壓宗教自由。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法