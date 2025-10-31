中配錢麗被除籍還稱「支持嚴懲台獨」 羅文嘉批：極端偏激

海基會秘書長羅文嘉今天在記者會表示，中配錢麗的聲明非常極端、偏激，這在台灣是非常少數。（海基會提供）

華碩女員工、中國籍配偶錢麗，多次在公司內部主張「武統台灣」，陸委會昨證實遭除籍，但錢麗卻高調表示，儘管她被註銷戶籍仍可繼續使用勞健保，還繼續「支持解放軍威懾台獨」，海基會秘書長羅文嘉今（31）日在例行記者會表示，錢麗的聲明非常極端、偏激，這在台灣是非常少數。

錢麗為臉書社團「中國人民解放軍」管理員，粉專常發表主張武統，還有以軍事消滅中華民國主權的言論。陸委會昨表示，經過內政部等機關審查，認定錢麗的言行有危害台灣國家安全與社會安定之虞，所以廢止其台灣身分及戶籍，不過，仍可長期居留，工作許可及勞健保都不受影響。

請繼續往下閱讀...

錢麗昨發出公開聲明表示，做為一名有業餘軍事興趣的解放軍社團管理員，一直以來支持「和平統一台灣」，「台獨是破壞兩岸和平的始作俑者以及危害國家主權安全的違法行為，兩岸人民應該站起來反對」，並稱已在9月提起訴願，將捍衛自身合法權益到底。

對此，羅文嘉強調，錢麗發出聲明提到「支持解放軍威懾台獨」、「支持嚴懲台獨勢力」等字句，這些言論極端、偏激，大多數台灣民眾都看不下去，不能認同錢麗的發言，在台灣的多數中配也不會認同。

羅文嘉批評，如果不認同台灣、不認同民主制度，認同的是透過武統解決兩岸分歧，「你可以做其他的選擇，但是我們有基本的底線」。台灣的自由民主體制一定要守住，這是台灣社會應該要有的共同底線與共識。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法