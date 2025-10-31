為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    Reddit熱議鄭麗文「普廷非獨裁者」 國外網友：怎會投給這個黨？

    2025/10/31 20:16 即時新聞／綜合報導
    有網友將鄭麗文訪談影片部分內容上傳至Reddit。（取自Reddit）

    有網友將鄭麗文訪談影片部分內容上傳至Reddit。（取自Reddit）

    國民黨主席當選人鄭麗文接受「德國之聲」訪問時竟說，「普廷不是獨裁者」。網友將她受訪影片轉到國外論壇Reddit，引發熱議。有國外網友忍不住發問：「台灣人民身為民主自由的人民，為什麼還要繼續投票支持一個公開支持獨裁者的政黨？」

    德國之聲今天發布訪談鄭麗文的內容，當訪談提及烏俄戰爭議題時，鄭麗文說，「普廷並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，俄羅斯已經民主化很多年，而且全世界沒有一個完美的民主社會，即便今天美國的民主，都有非常多的問題有待改革，「普廷是一個透過民主選票產生的總統，你就不能說他是獨裁者，這樣的帽子扣上去，太不公平」。

    鄭麗文還說，當年北約答應不東擴，卻一而再、再而三的跳票，一直東擴到俄羅斯的門口，才是烏克蘭爆發戰爭最核心的關鍵理由，如果烏克蘭總統澤倫斯基放棄加入北約，俄烏戰爭的問題就不會發生。

    有網友將訪談影片部分內容上傳Reddit，立刻引發國外網友熱議。不少網友留言說，「國民黨常說出常人絕對不會說的話」、「國民黨終於露出了他們對威權主義意識形態和侵略的熱愛」、「她是在幫助民進黨嗎？」、「否認獨裁者是獨裁者，等於大力支持獨裁政權」、「這居然是台灣反對黨的領袖」、「我希望烏克蘭政府能像對待亞努科維奇（前任烏克蘭總統）這樣的親俄政治人物和記者一樣，對她發出逮捕令」。

    還有網友發問：「台灣人民身為民主自由的人民，為什麼還要繼續投票支持一個公開支持獨裁者的政黨？」

    有網友發問：「台灣人民身為民主自由的人民，為什麼還要繼續投票支持一個公開支持獨裁者的政黨？」（取自Reddit）

    有網友發問：「台灣人民身為民主自由的人民，為什麼還要繼續投票支持一個公開支持獨裁者的政黨？」（取自Reddit）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播