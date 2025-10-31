Reddit熱議鄭麗文「普廷非獨裁者」 國外網友：怎會投給這個黨？

有網友將鄭麗文訪談影片部分內容上傳至Reddit。（取自Reddit）

國民黨主席當選人鄭麗文接受「德國之聲」訪問時竟說，「普廷不是獨裁者」。網友將她受訪影片轉到國外論壇Reddit，引發熱議。有國外網友忍不住發問：「台灣人民身為民主自由的人民，為什麼還要繼續投票支持一個公開支持獨裁者的政黨？」

德國之聲今天發布訪談鄭麗文的內容，當訪談提及烏俄戰爭議題時，鄭麗文說，「普廷並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，俄羅斯已經民主化很多年，而且全世界沒有一個完美的民主社會，即便今天美國的民主，都有非常多的問題有待改革，「普廷是一個透過民主選票產生的總統，你就不能說他是獨裁者，這樣的帽子扣上去，太不公平」。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文還說，當年北約答應不東擴，卻一而再、再而三的跳票，一直東擴到俄羅斯的門口，才是烏克蘭爆發戰爭最核心的關鍵理由，如果烏克蘭總統澤倫斯基放棄加入北約，俄烏戰爭的問題就不會發生。

有網友將訪談影片部分內容上傳Reddit，立刻引發國外網友熱議。不少網友留言說，「國民黨常說出常人絕對不會說的話」、「國民黨終於露出了他們對威權主義意識形態和侵略的熱愛」、「她是在幫助民進黨嗎？」、「否認獨裁者是獨裁者，等於大力支持獨裁政權」、「這居然是台灣反對黨的領袖」、「我希望烏克蘭政府能像對待亞努科維奇（前任烏克蘭總統）這樣的親俄政治人物和記者一樣，對她發出逮捕令」。

還有網友發問：「台灣人民身為民主自由的人民，為什麼還要繼續投票支持一個公開支持獨裁者的政黨？」

有網友發問：「台灣人民身為民主自由的人民，為什麼還要繼續投票支持一個公開支持獨裁者的政黨？」（取自Reddit）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法