藍委問F-16V交機進度 顧立雄：50架在線組裝趕工中

立法院會今天進行施政總質詢，國民黨立委楊瓊瓔關切我F-16V交機進度，行政院長卓榮泰表示，已經在努力當中，但公開討論我國國防軍機有幾架，不是一個適合的方式。國防部長顧立雄指出，目前在線組裝的總機數有50架，每日以2班次、20小時的方式加速戰機生產，預計今年底前會完成10架機的組裝，進行試飛取得認證之後，明年會交機。

楊瓊瓔表示，華府智庫卡托研究所（Cato Institute）指出，美國積欠對台軍售205億美元，是否有檢核、交貨機制？顧立雄回應，卡托研究所的統計是指美國對台軍售案他知會國會的總金額，那個不是延宕交付的金額，目前主要的武器裝備，我們大略分為25項、25案，很多部分都已經陸續在交付，已經交付的包括M1A2、海馬式標槍；延宕的部分有AGM-154C飛彈、F16V、MK48型魚雷這三項。

楊瓊瓔提到，F16V當時約定66架，從2023年分為4年交機到2026年，到現在一架都沒有，2026年能否看到F16V戰機？顧立雄回應，目前在線組裝的總機數有50架，每日以2班次、20小時的方式加速戰機生產，預計今年底前會完成10架機的組裝，進行試飛取得認證之後，明年會獲得交機。但如果說要獲得全數66架交機，確實具有挑戰性。

楊瓊瓔表示，希望我方不要被當成「盤子」，並追問2026年預計會有幾架F-16V回來？顧立雄說，他現在無法明確回覆，他只能說生產線有50架同時在線組裝，組裝後還要測試。

卓榮泰表示，剛剛部長已經答覆過了，已經在努力當中，「報告委員，我們在這裡公開討論我國國防軍機有幾架，我覺得不是一個適合的方式」。楊瓊瓔聞言不滿說：「這個是公開的訊息，66架約定在2026年回來，怎麼可以這樣扭曲」；卓榮泰說，「我想委員能夠透過其他的方式，來跟國防部詳細的問清楚，很多人都會希望知道中華民國空軍到底有多少飛機，公開的訊息是我們向美國採購66架的飛機，什麼時候，有多少架，在哪一天，多少時間進來，我認為這個不應該公開討論」。

楊瓊瓔說，他只有問2026年會有幾架回來，盼卓揆冷靜思考跟國人報告，這非常重要因為是人民納稅錢，而且不只是戰機沒辦法回來，防衛佈局、訓練基層戰力策略等，都整個會延宕，國人希望花這麼多錢是能得到安心、安全；對此，卓榮泰回應，相信國防部一定會有所因應的；顧立雄也說，美國政府已經成立專案小組，我們來監管這一些進度；楊瓊瓔說，一定要管控，一定要有機制解決。

