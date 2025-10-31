王美惠7度獲公督盟優秀立委

立委王美惠獲得公督盟優秀立委、口袋國會評鑑雙獎肯定，成為「三冠王」。（王美惠服務處提供）

公民監督國會聯盟（簡稱公督盟）第11屆第3會期優秀立委今天頒獎，立委王美惠7度獲優秀立委肯定，同時在口袋國會評鑑中，獲頒全院優良立委及委員會特優立委雙獎，立院問政、法案推動與爭取地方建設表現獲肯定。

王美惠今天感謝公督盟及各評鑑單位肯定，她說問政認真是本分，每一次的肯定，都是她最大的榮耀，也是最強的鼓勵。

本屆第3會期中，嘉義遭丹娜絲颱風、西南氣流豪雨重創，為協助地方儘速復原，王美惠提案爭取並全程參與跨黨派協商，最終推動三讀通過「災後復原重建特別條例」，為後續復原與補助提供法源依據。

此外，她提案「國家海洋科技營運中心設置條例」，推動國家級海洋科研與產業發展；針對妨害運動賽事公平及意圖營利犯罪行為增訂處罰，維護體育公信；關注節能減碳政策，延長「貨物稅條例」節能電器減免期限，推動多項關鍵法案。

王美惠強調，民意代表把本分做好，鄉親自然會看見。獲肯定要回饋給一路支持她的嘉義鄉親，未來會繼續用行動回報鄉親對她的信任，讓努力化作建設嘉義的實際成果。

