國民黨花縣議員稱「災民被民進黨精神遙控」 張峻神打臉：不要消費災民

花蓮縣議會國民黨團發言人吳建志，議會交換意見時，竟然直接照唸臉書貼文，成為讀稿機，記者要抓拍到他抬頭的畫面都很困難。（記者花孟璟攝）

花蓮縣議會今天定期大會開議，但國民黨花蓮縣議會黨團發言人議員吳建志語出驚人，認為民進黨趁救災，夥同側翼對災民「認知作戰」，災民昨天到立院抗議重建特別條例也是被「民進黨精神遙控」，但講完馬上被張峻神打臉｢不要消費災民」，不要以為災民頭腦簡單，現在救災為重，議員應注意不要有此類政治性的言詞！

吳建志昨天下午在自己臉書發一篇長文「一面照妖鏡看清民進黨」，洋洋灑灑寫了快3千字，今天在縣議會，吳建志從頭到尾盯著手機讀稿，很快就被現場記者發現「這不是他昨天的臉書貼文嗎」？

因為是在議會內，吳刻意不講文章中批評張峻「帶災民大鬧傅崐萁座談會」是名不正言不順、不提張峻「也被民進黨認知作戰」，光是照稿唸就唸了13分鐘，就連國民黨自己立委早上剛通過的《樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例》，條例名稱也吃螺絲，把颱風講成「沙加沙」。

落落長的奇葩發言中，痛批民進黨為了避免「堰塞湖潰壩責任」燒到中央，藉救災對災民進行認知作戰，結合側翼操作「花蓮縣政府撤離、救災不力」風向，還批民進黨為了避免國民黨版本的重建條例通過，損傷認知作戰結果，刻意號召災民北上立院抗議，災民成為「被民進黨精神遙控」的對象，可見民進黨毫無同理心。

不過吳建志剛說完，馬上被張峻打臉｢請不要消費災民」。張峻說，議員講救災不分政黨是很好，但也不要當災民頭腦簡單，被民進黨或中央控制，他希望大家「同鄉一命、同島一命」，不要再說政治語言，重點是趕快重建，勿再把救災政治化。

